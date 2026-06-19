LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, El CANADÀ I MÈXIC
Txèquia especula i acaba empatant amb Sud-àfrica
Les dues seleccions sumen els seus primers punts, però continuen al fons de la taula i s’ho jugaran tot en l’última jornada.
Laia Bonals
No s’ha de donar res per fet en un Mundial. No es pot especular ni confiar que el futur serà bo si no lluites les accions fins al minut 90. Txèquia va fregar la primera victòria en el Mundial, però la seva deixadesa i la tossuderia dels sud-africans (1-1) van acabar per robar-los l’oportunitat. L’empat, que no satisfà ningú però que els dona els seus primers punts en la cita mundialista, deixarà les dues seleccions a punt d’aconseguir aquesta tercera plaça que els pot permetre avançar en la cita.
El primer, al cap de sis minuts
Va començar a rodar la pilota i va sortir amb més tenacitat el conjunt europeu. Es va plantar en terreny rival, davant la inactivitat del conjunt sud-africà. Es va imposar des dels primers compassos del partit davant Sud-àfrica i tan sols va necessitar sis minuts per avançar-se en el marcador. Sadilek va marcar després d’un servei de banda que va agafar la defensa rival a contrapeu, es va colar a l’àrea rival i va definir a plaer.
Però amb l’avantatge al marcador, Txèquia es va posar a especular. I en un Mundial, on tothom es juga tot a cada acció, no és bona idea. Va començar a despertar Sud-àfrica, per presentar la seva millor versió en plena segona part. Sud-àfrica es va tirar amb tot cap endavant. Va tenir diferents ocasions, totes pròximes a la porteria rival, però cap va acabar de superar la línia de gol. La cosa va anar canviant a mesura que avançaven els minuts i, amb un últim quart asfixiant, el conjunt d’Hugo Bross va treure un penal a favor sobre el 80 per mà de Sulc després d’un xut de Maseko. No va fallar Mokoena i va fer l’empat.
Es va trencar totalment el partit, amb anades i vingudes per arribar a la victòria que els donaria esperances. No obstant, el marcador no es va moure. Tots dos s’ho jugaran tot en una última jornada d’infart.
República Txeca 1 - 1 Sud-àfrica
REPÚBLICA TXECA: M. Kováendra; T. Holeš, R. Hranáč, L. Krejčí, V. Coufal; V. Donarida (P. Sulc, m. 55), M. Sadílek (T. Souček, m. 67), L. Cerv (D. Zima, m. 78), A. Sojka (J. Zelený, m. 55); P. Schick, A. Hložek (L. Provod, m. 67).
SUDÀFRICA: R. Williams; K. Mudau, I. Okon, M. Mbokazi, A. Modiba (R. Mofokeng, m. 46); T. Mbatha, T. Mokoena; J. Adams (R. Mofokeng, m. 46); T. Maseko (K. Sebe lele, m. 84), I. Rayners (E. Makgopa, m. 66), O. Appollis.
GOLS: 1-0 (m. 6), Sadílek; 1-1 (m. 83), Mokoena.
ÀRBITRA: Mary Victoria Penso.
ESTADI: Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.
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