Opinió
Anna Badosa buscarà al Lima Horta el camí de retorn a l’elit
L’Spar Girona confirma la sortida de les dues gironines que tenia aquesta temporada al planter, la base vinculada al Fontajau i Berta Ribas, però properament s’ha de confirmar l’arribada de Casas
Anna Badosa no continuarà a l’Spar Girona. La base gironina, de 23 anys, tanca l’etapa a Fontajau després d’una temporada d’aprenentatge en un dels millors equips d’Europa i jugarà el curs vinent al Lima Horta Barcelona, de la Lliga Femenina Challenge, la segona categoria del bàsquet estatal. La decisió respon a una idea clara: tenir més minuts, assumir més responsabilitat i recuperar un rol de lideratge per poder tornar, més endavant, a la màxima categoria. Tampoc continua Berta Ribas, l’altra gironina de l’equip aquest curs.
«Quan va acabar la temporada vam fer reunions amb en Roberto i amb l’staff. Bàsicament va ser una xerrada de com havia anat tot», explica Badosa. El club li va transmetre agraïment i va deixar la porta oberta a una possible continuïtat, però totes dues parts van coincidir que, en aquest moment de la seva carrera, el millor pas era buscar un altre context. «A Girona estan agraïts amb mi. No sabia si continuaria o no. Jo li vaig dir, i Roberto hi estava d’acord, que per créixer el millor era anar a un equip amb un rol més de lideratge i més minuts en pista. Em podia quedar amb un rol com el d’aquest any, però jo volia més».
El seu destí serà el Lima Horta, un equip que aquesta temporada ha competit a bon nivell a la Challenge i ha disputat el play-off. «Van quedar molt bé i em van dir que volien que fos part de l’equip. Ells en tenien moltes ganes i jo també», apunta la jugadora gironina, que continuarà així a Catalunya. «Tenia ganes d’estar a Girona i a Catalunya. Però com que he estat molt temps fora tampoc em feia res marxar».
Badosa va arribar a l’Spar Girona després d’haver desenvolupat bona part de la seva trajectòria als Estats Units, a la lliga universitària. El retorn a casa, però, no ha estat senzill des del punt de vista esportiu. A Fontajau s’ha trobat en una plantilla d’altíssim nivell, amb competència ferotge i menys protagonisme del que havia tingut habitualment. «No és fàcil. És el primer cop que tinc menys minuts. Sempre havia tingut un rol més de líder», reconeix. Tot i això, la base fa una lectura positiva. «Aquest any he crescut moltíssim, no només de bàsquet, també personalment. El que més he après és a confiar en mi. Quan les coses no surten com esperes, has de confiar en tu mateixa i saber que els minuts de joc no defineixen el teu valor com a jugadora», reflexiona.
L’experiència a l’Spar Girona li ha permès compartir vestidor i entrenaments amb jugadores de primeríssim nivell. «He estat en un equip top-4 d’Europa, amb algunes de les millors jugadores d’Europa i del món. Només estar allà, envoltada d’aquesta gent, ja et fa adonar de coses que pots arreglar del teu joc. Agafes una mica de tot», explica, havent compartit posició, per exemple, amb Holm.
La temporada, admet, ha tingut «alts i baixos», sobretot per la dificultat d’assumir un paper més secundari. «Quan les coses van molt bé és molt fàcil trobar motivació. Quan no van com esperes, ets tu qui t’has d’automotivar i saber que això no és el final, que ja arribarà». Badosa havia arribat a Girona amb la voluntat de guanyar-se un lloc. «No sabia què esperar. Entrava amb tot obert. Sabia que era difícil, però soc optimista i pensava que sí, que podia jugar més».
Ara, el pas al Lima Horta no l’interpreta com un retrocés, sinó com una inversió en ella mateixa. Baixar una categoria ha de servir-li per competir amb continuïtat, tenir pilota, prendre decisions i tornar a sentir-se important dins la pista. «L’objectiu és tornar a la Lliga Femenina. Faig això per la meva carrera personal. El meu objectiu és tornar a la màxima categoria», afirma. La seva sortida deixa l’Spar Girona sense una de les dues jugadores gironines que aquesta temporada formaven part de la plantilla. Tampoc continuarà Berta Ribas, en un estiu de canvis a Fontajau. Si res no es torça, en els propers dies el club hauria de confirmar l’arribada de Queralt Casas, nova quota gironina a l’equip.
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