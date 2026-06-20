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El Girona cedeix la plaça d'OK Plata al Vilanova

Els gironins competiran la temporada vinent a Nacional Catalana amb un nou projecte

La plantilla del Girona CH d'aquesta temporada a Plata

La plantilla del Girona CH d'aquesta temporada a Plata / Girona CH

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Fa només un parell de temporades, el Girona CH competia amb els millors. Barça, Liceo, Igualada, Noia i companyia desfilaven i patien pel Pavelló de Palau 2. El 2 de juny del 2024, l’equip perdia el play-out contra el PAS Alcoi i baixava a OK Plata. El curs passat es va fregar el play-off d’ascens i enguany l’equip ha patit per mantenir-se a Plata. Esportivament ho ha fet, però el club ha decidit fer una permuta de plaça amb el Vilanova per baixar una categoria i jugar la temporada entrant a Nacional Catalana. D’aquesta manera, el Girona cedeix la seva plaça a OK Plata al Vilanova. El club es troba en un procés de canvi directiu i de planificació de la nova temporada en què no continuarà ni el tècnic Xavi Garcia Balda ni la majoria de jugadors.

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