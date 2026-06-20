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Golejada de somni d’un Sabadell que ja és de Segona

L’equip català remunta l’eliminatòria contra el Zamora (4-0) i consuma el seu segon ascens consecutiu en un partit que va acabar amb invasió de camp.

Javi López-Pinto celebra el primer gol del Sabadell contra el Zamora, ahir a la Nova Creu Alta. | C. E. SABADELL

Javi López-Pinto celebra el primer gol del Sabadell contra el Zamora, ahir a la Nova Creu Alta. | C. E. SABADELL

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Laia Bonals

Complir un somni. L’èxit va arribar a Sabadell. Els arlequinats ho van fer tot: van remuntar l’1-0 de l’anada, van golejar el Zamora (4-0) i van aconseguir l’ascens a la Segona Divisió. Perquè sí, el Sabadell jugarà la temporada que ve en la categoria de plata del futbol espanyol, que no trepitjava des del 2020-2021. Dos ascensos seguits per a un equip que està fent història.

El Sabadell sabia que calia anar a totes. Que no valia esperar que arribés el moment. I va arribar el minut 16 de partit. La pilota plantada al córner va sortir dirigida cap enrere, fins a la frontal on hi havia Javi López Pinto, que ja l’esperava. Se la va col·locar amb cura i la va aixecar. L’esfèrica va volar i, com si fos a càmera lenta, es va acostar a la porteria. I va entrar pel petit buit de l’escaire. Es va desfermar la bogeria.

El gol d’Eneko

Al descans, el partit es va reformular. Amb l’1-1 al marcador, els arlequinats sabien que ho tenien tot de cara, ja que l’empat també els donava el passi en cas d’acabar una possible pròrroga amb la igualtat al marcador. Però, quan tothom veia el temps extra com gairebé cert, va aparèixer Eneko en el 88 per confirmar la gran nit a Sabadell. Va aprofitar un rebuig que li va permetre recuperar-la i rematar. Per ell i per tots els presents. Pels que van viure la nit intensa a qualsevol racó. Pels que hi van creure i també pels que no. Per tot Sabadell, que es va rendir a l’èxtasi pur.

Però encara va poder ser més màgica la nit. Quadri va recuperar la pilota al mig del camp i la va conduir fins a quedar davant de Fermín Sobrón, a qui se li va fer enorme la porteria que defensava. El davanter no va dubtar i la va enviar al fons de la xarxa. I el verd de la gespa va desaparèixer per una invasió de públic que ja veia el partit sentenciat. El quadre arbitral va haver de parar el partit mentre l’afició tornava al seu lloc per poder celebrar, amb totes les de la llei, el bitllet a Segona Divisió.

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I així va ser. A més, quan el xoc es va poder reprendre, va arribar el quart gol del Sabadell. Xavi Moreno no va perdonar. Amb bogeria, amb amor, per uns colors que se senten com cap altre a la ciutat de Sabadell. L’equip, que la temporada passada va ascendir a Primera Federació, ara és de Segona Divisió.

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