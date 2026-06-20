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Lamine diu que no està encara per jugar "un partit complet"

Lamine diu que no està encara per jugar «un partit complet»

Lamine diu que no està encara per jugar «un partit complet»

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Jordi Gil

Chattanooga

"Hi haurà canvis i no assenyalaré ningú", va anunciar el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a la cadena COPE. Es tracta d’uns canvis que manté amagats i això ha provocat una enorme expectació a l’interior del vestidor.

El tècnic no ha donat encara pistes als seus jugadors de les novetats que presentarà contra l’Aràbia Saudita aquest diumenge (18.00 h) i tots els jugadors estan amb la màxima atenció, uns per no ser les víctimes de l’empat contra Cap Verd i els altres per entrar en l’onze.

La motivació és màxima en tota la plantilla de 25 jugadors disponibles, amb l’excepció de Víctor Muñoz, que va patir una nova lesió muscular i està descartat per al xoc contra els àrabs. De la Fuente perd una de les seves bales que podia servir com a revulsiu en les segones parts.

La principal novetat apunta a Lamine, tot i que si surt d’inici, segurament el seu físic no aguantarà i haurà de ser substituït en el segon acte. El davanter, a TVE, va admetre no estar "per jugar un partit complet".

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De tota manera, De la Fuente ja va anunciar que en un Mundial cal arriscar i no es pot permetre el luxe de tenir la seva gran estrella a la banqueta d’inici. Espanya ha d’intimidar l’Aràbia Saudita d’entrada i no hi ha millor manera de fer-ho amb potser el millor futbolista del món sobre el terreny de joc. Lamine va acabar amb bones sensacions després de jugar 20 minuts contra Cap Verd i això li dona confiança tant a ell com al cos tècnic per sortir d’inici.

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