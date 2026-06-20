Lamine diu que no està encara per jugar "un partit complet"
Jordi Gil
"Hi haurà canvis i no assenyalaré ningú", va anunciar el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a la cadena COPE. Es tracta d’uns canvis que manté amagats i això ha provocat una enorme expectació a l’interior del vestidor.
El tècnic no ha donat encara pistes als seus jugadors de les novetats que presentarà contra l’Aràbia Saudita aquest diumenge (18.00 h) i tots els jugadors estan amb la màxima atenció, uns per no ser les víctimes de l’empat contra Cap Verd i els altres per entrar en l’onze.
La motivació és màxima en tota la plantilla de 25 jugadors disponibles, amb l’excepció de Víctor Muñoz, que va patir una nova lesió muscular i està descartat per al xoc contra els àrabs. De la Fuente perd una de les seves bales que podia servir com a revulsiu en les segones parts.
La principal novetat apunta a Lamine, tot i que si surt d’inici, segurament el seu físic no aguantarà i haurà de ser substituït en el segon acte. El davanter, a TVE, va admetre no estar "per jugar un partit complet".
De tota manera, De la Fuente ja va anunciar que en un Mundial cal arriscar i no es pot permetre el luxe de tenir la seva gran estrella a la banqueta d’inici. Espanya ha d’intimidar l’Aràbia Saudita d’entrada i no hi ha millor manera de fer-ho amb potser el millor futbolista del món sobre el terreny de joc. Lamine va acabar amb bones sensacions després de jugar 20 minuts contra Cap Verd i això li dona confiança tant a ell com al cos tècnic per sortir d’inici.
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