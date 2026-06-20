La lesió del canadenc Koné davant de Qataraltera el Mundial
El centrecampista, després d’una dura topada amb Madibo, va patir una fractura de tíbia i peroné.
MAX PÉREZ
La lesió d’Ismaël Koné va marcar la jornada de la matinada de divendres després de patir una greu lesió. El partit entre el Canadà i el Qatar de Lopetegui (6-0) transcorria amb normalitat quan, a la segona part, el jugador canadenc va patir un xoc amb Assim Madibo. Tot va començar amb una disputa de pilota en què Madibo va arribar tard. Després que Koné caigués a terra, el canadenc va veure com la cama li quedava penjant, apuntant a una fractura de tíbia i peroné. Diversos companys van anar a increpar Madibo. Però ràpidament es van adonar que el jugador qatarià també estava glaçat i no hi havia una mala intenció en la seva entrada. Madibo va rebre la targeta vermella, tot i que inicialment li havien tret només groga. L’autor de l’acció pràcticament ni va reaccionar i se’n va anar plorant als vestidors. Per la seva banda, Koné va rebre atenció mèdica mentre els seus companys l’envoltaven perquè les càmeres no captessin el que estava passant.
El partit va continuar i la golejada del Canadà es va ampliar fins als sis gols, ja que Qatar disputava el partit amb dos jugadors menys. En el quart gol, un gran xut lliure, Nathan Saliba va mostrar la samarreta número 8 amb el nom de Koné. Jonathan David, autor del primer hat trick en la història del Canadà en un Mundial, va posar paraules a la consternació en la selecció: "Ell ho és tot per a aquest equip".
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