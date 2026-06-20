Marta García (Azulmarino) és la nova pivot de l'Spar Girona
El club gironí fa oficial el fitxatge de l'andalusa per a la temporada 2026-27
L'Spar Girona cada vegada té més definit l'equip de la temporada que ve. Aquest matí, el club gironí ha fet oficial el fitxatge de Marta García, que arriba procedent de l'Azulmarino Mallorca Palma i firma fins al 2027. La pivot andalusa, de 24 anys i 1,89 metres, ha estat una de les jugadores amb més projecció de la Lliga Challenge aquest exercici, aconseguint l'ascens amb el conjunt mallorquí, i la seva incorporació s'adequa a l'aposta dels gironins pel talent jove, després de les arribades també d'Iyana Martín o Juana Camilión.
Marta García ve de destacar amb l'Azulmarino, amb qui ha signat uns grans registres amb una mitjana de 13,8 punts, 6,4 rebots i 18,6 de valoració per partit, que han ajudat al conjunt mallorquí a assolir el campionat i l'ascens a la Lliga Femenina. A més a més, ha aconseguit un total de quatre MVPs de la jornada.
D'altra banda, la pivot andalusa té el rècord absolut de valoració de la Lliga Challenge amb un impressionant 49 de valoració després d'acreditar 34 punts, 9 rebots, 1 assistència, 3 recuperacions, 2 taps i 7 faltes rebudes a la pista del Santfeliuenc.
Segons el comunicat de l'Spar Girona, amb la seva arribada se "suma un perfil interior amb una gran potència i capacitat rebotejadora". Es tracta del cinquè fitxatge del "nou projecte esportiu del club", després dels anuncis d'Iyana Martín, Juana Camilión, Tilbe Senyurek i Madison Conner.
"Amb l'arribada de la Marta fitxem una pivot de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip. Estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i ens ajudarà moltíssim. Amb ella guanyem molts centímetres, corpulència, intimidació i molts bons moviments d'esquena a cistella", ha assegurat el director esportiu Pere Puig.
L'entrenador Roberto Íñiguez serà l'encarregat de treure la millor versió de Marta García a la Lliga Femenina, que continuarà creixent a Fontajau després d'iniciar-se a l'Utrera i formar-se al Segle XXI a la Lliga Femenina 2. Després de l'etapa a Catalunya, la pivot andalusa va fer anar als Estats Units per competir a la NCAA amb les Arizona Wildcats, arribant a disputar la gran final nacional, i les Florida Atlantic Owis. Tot seguit, va passar pel Sevilla Femení a la Lliga Femenina 2 i li va servir per fer el salt a l'Azulmarino.
També té experiència en les categories inferiors de la selecció espanyola. En el seu palmarès internacional destaquen la medalla de bronze a l'Europeu U16 i la medalla d'or al Mundial U18 de 3x3.
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