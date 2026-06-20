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Roben la bici de Paula Blasi després de la primera etapa de la Volta

Roben la bici de Paula Blasi després de la primera etapa de la Volta

Roben la bici de Paula Blasi després de la primera etapa de la Volta / DAVID APARICIO

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Sergi López-Egea

Santa Susanna

L’equip UAE-ADQ va denunciar ahir a la nit, després de la primera etapa de la Volta femenina, el robatori de la bicicleta de Paula Blasi, que es va produir al voltant de les 22.30 hores. L’equip ciclista va sol·licitar a les xarxes socials la col·laboració per trobar la bici que va ser sostreta a Santa Susanna, on pernocten les participants en la ronda catalana femenina.

Es tracta d’una bici de la marca Colnago, la mateixa que utilitza el conjunt masculí de l’UAE i amb la qual Tadej Pogacar ha aconseguit la totalitat dels èxits esportius. És la bici amb què la corredora catalana ha guanyat l’Amstel Gold Race, la Vuelta i la resta de les curses que ha disputat en aquesta primavera màgica per a ella. Està personalitzada i el preu estaria oscil·lant els 16.000 euros, al marge de la qüestió sentimental.

Els mecànics del conjunt es van adonar del robatori en la ronda que fan després de sopar. Només es van emportar la seva. Les bicis de totes les corredores es trobaven als camions de cada equip en un aparcament habilitat davant els diversos hotels que ocupen els equips. Es tracta d’un model Colnago Y1Rs, una de les més aerodinàmiques de la marca italiana.

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El furt no posa en risc la participació de Blasi en l’etapa reina d’avui, que conclourà a La Molina, ja que l’UAE compta amb bicicletes de recanvi, però sí un contratemps important per no poder competir amb la seva bicicleta personal.

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