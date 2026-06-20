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El SHUM tanca la incorporació de Biel Nadal (Barça Atlètic)

El gironí, de vint anys, arriba procedent del Barça Atlètic i té experiència a OK Lliga amb el Girona

Biel Nadal, amb la samarreta del SHUM Frit Ravich

Biel Nadal, amb la samarreta del SHUM Frit Ravich / SHUM Frit Ravich

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El SHUM Frit Ravich continua fent moviments per completar la plantilla de la temporada vinent a OK Lliga. El conjunt selvatà ha confirmat l’arribada de Biel Nadal, que es converteix en el primer fitxatge 26-27. El gironí, que va debutar a OK Lliga amb quinze anys amb el Girona, arriba procedent del Barça Atlètic, d’OK Plata, on ha jugat els dos últims cursos. A més a més, Nadal s’ha estrenat amb el primer equip blaugrana.

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