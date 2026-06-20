El SHUM tanca la incorporació de Biel Nadal (Barça Atlètic)
El gironí, de vint anys, arriba procedent del Barça Atlètic i té experiència a OK Lliga amb el Girona
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El SHUM Frit Ravich continua fent moviments per completar la plantilla de la temporada vinent a OK Lliga. El conjunt selvatà ha confirmat l’arribada de Biel Nadal, que es converteix en el primer fitxatge 26-27. El gironí, que va debutar a OK Lliga amb quinze anys amb el Girona, arriba procedent del Barça Atlètic, d’OK Plata, on ha jugat els dos últims cursos. A més a més, Nadal s’ha estrenat amb el primer equip blaugrana.
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Quatre gironines entre les dones més influents de Catalunya segons Forbes
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que no tindran dutxes per aquest estiu
- Aquestes són les xarcuteries gironines premiades a Madrid