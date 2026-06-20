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Vázquez: "He triat Girona perquè és un projecte consolidat a l’elit”

El nou fitxatge del Bàsquet Girona assegura que té moltes ganes d'aportar "energia" a l'equip i d'estrenar-se en una pista "mítica" com Fontajau

Isaac Vázquez, talent i joventut pel Bàsquet Girona

Isaac Vázquez, talent i joventut pel Bàsquet Girona / Club Ourense Baloncesto

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Bàsquet Girona va anunciar ahir el fitxatge d’Isaac Vázquez procedent de l’Ourense. El gallec és el segon fitxatge per la temporada vinent després de l’aler-pivot Aljaz Kunc. Vázquez ha explicat avui les primeres sensacions que té després de decidir-se a fer “el pas més gran” de la seva carrera i “poder complir el somni” de jugar a la Lliga ACB. “He triat Girona perquè des de fora es veu un projecte consolidat a l’elit, que té clar els passos a fer i cap a on vol anar”, diu.

El base gallec ha signat una mitjana de 7’6 punts, 3’3 rebots i 3’2 rebots a Primera FEB amb l’Ourense. “M’agrada aportar energia sempre que es pugui i prendre les millors decisions”. Amb 21 i 1’93 m., Vázquez assegura que el Bàsquet Girona serà “ambiciós” i “mirarà als ulls” a tots els rivals en una temporada que es representa “apassionant”. Tinc moltes ganes de jugar a Fontajau, “una pista mítica que ha vist de tot en el bàsquet”.

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