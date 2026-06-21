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Alemanya guanya de forma agònica la Costa d’Ivori

Els africans van disposar d’ocasions per vèncer, però dos gols d’Undav els van tombar en el temps afegit.

Leweling felicita Undav després d’un dels seus gols, ahir. | GETTY IMAGES VIA AFP

Leweling felicita Undav després d’un dels seus gols, ahir. | GETTY IMAGES VIA AFP

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Fermín de la Calle

Alemanya va rescatar un triomf agònic en un partit que va estar més a prop d’empatar o perdre que de guanyar. Malgrat caure, la Costa d’Ivori va despullar les carències dels teutons, on Musiala, Wirtz o Sané no acaben de sintonitzar.

En la primera part els alemanys van veure com se’ls anul·laven dos gols a Pavlovic i Havertz per faltes prèvies grolleres. I als 29 minuts un centre de Diomande va acabar sent rematat a la xarxa per l’exblaugrana Kessie per avançar els elefants.

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A la segona part Nagelsmann va asseure Musiala i Sané i va apostar per jugadors més verticals, una decisió que acabaria donant la volta al partit a favor dels europeus. L’empat va arribar al minut 69, amb un centre d’Amiri que Undav va rematar de cap al fons de la xarxa. Ja en el temps de descompte es va repetir la seqüència amb una altra assistència d’Amiri per al davanter d’ascendència kurda, que anotava el segon i castigava una Costa d’Ivori que va perdonar la vida a la mannschaft.

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