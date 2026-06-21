Alemanya guanya de forma agònica la Costa d’Ivori
Els africans van disposar d’ocasions per vèncer, però dos gols d’Undav els van tombar en el temps afegit.
Fermín de la Calle
Alemanya va rescatar un triomf agònic en un partit que va estar més a prop d’empatar o perdre que de guanyar. Malgrat caure, la Costa d’Ivori va despullar les carències dels teutons, on Musiala, Wirtz o Sané no acaben de sintonitzar.
En la primera part els alemanys van veure com se’ls anul·laven dos gols a Pavlovic i Havertz per faltes prèvies grolleres. I als 29 minuts un centre de Diomande va acabar sent rematat a la xarxa per l’exblaugrana Kessie per avançar els elefants.
A la segona part Nagelsmann va asseure Musiala i Sané i va apostar per jugadors més verticals, una decisió que acabaria donant la volta al partit a favor dels europeus. L’empat va arribar al minut 69, amb un centre d’Amiri que Undav va rematar de cap al fons de la xarxa. Ja en el temps de descompte es va repetir la seqüència amb una altra assistència d’Amiri per al davanter d’ascendència kurda, que anotava el segon i castigava una Costa d’Ivori que va perdonar la vida a la mannschaft.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer