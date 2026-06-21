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Bakr El Asri bat el rècord Europeu en el 3.000 metres amb obstacles sub-20

El selvatà va destronar a Jakob Ingebrigtsen amb un temps de 8:24.40 a la Track Night Viena

El selvatà Bakr El Asri

El selvatà Bakr El Asri / FCA

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Gerard Ullastre

L’atleta de Sant Hilari de Sacalm, Bakr El Asri - del Club Atletisme Lloret-La Selva - es va proclamar aquest cap de setmana campió de l’Europeu sub-20 a la Track Night Viena batent el rècord de la disciplina de 3.000 metres amb obstacles. El gironí va signar un temps de 8:24.40, superant el rècord de Jakob Ingebrigtsen i fent miques la seva millor marca personal fins al moment, que era de 8:24.40. El registre obtingut a la Track Night Viena permet a El Asri participar en el RFEA sub-23 Europeu.

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