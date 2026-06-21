El Barça encara no ha cantat cap gol dels seus jugadors
Fermín de la Calle
L’estadística d’aquest Mundial dels Estats Units, el Candà i Mèxic deixa dades curioses. Per exemple, pel que fa a assistència de públic, aquesta edició (després de 24 partits) és la segona amb més públic a les grades, amb 65.524 espectadors de mitjana. Només darrere de l’altra edició que es va disputar als Estats Units el 1994, en què la mitjana va arribar a 67.354 espectadors.
En un Mundial globalitzat com aquest, el Marroc es converteix en la primera selecció que reuneix un onze amb jugadors nascuts fora del país. També crida l’atenció que Turquia, la primera selecció eliminada després de caure contra Austràlia i el Paraguai, va perdre amb els aussies amb un 70% de possessió i després de fer 30 rematades i contra els sud-americans amb un 80% de possessió i 26 rematades que van resultar estèrils.
A escala individual, Casemiro continua sense perdre en els mundials: ha sumat set victòries i tres empats en deu partits. I, a escala de clubs, hi ha una dada que crida l’atenció: dels 67 golejadors de 48 clubs diferents, no hi ha hagut cap gol marcat per un internacional del Barça. Amb el fitxatge de l’anglès Anthony Gordon, el club blaugrana és el que més jugadors reuneix en el Mundial (16 concretament), junt amb l’Arsenal i el Manchester City, d’Anglaterra, i el Bayern alemany.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer