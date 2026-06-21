Bezzecchi no correrà avui per agredir un comissari
El líder del Mundial va ser sancionat per comportament antiesportiu després de caure ahir en la prova a l’esprint, en la qual Márquez va ser tercer.
El Mundial de MotoGP podria fer un gir inesperat si es confirma la sanció imposada a l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). La Direcció de Carrera i el Panell de Comissaris del Gran Premi de la República Txeca, que es disputa a Brno, han de resoldre el recurs presentat pel pilot, sancionat amb la prohibició de prendre la sortida en la cursa llarga d’aquest diumenge (14.00 hores, DAZN). La decisió arriba després que dissabte l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) s’imposés a la cursa esprint. Bezzecchi ha presentat una reclamació amb l’objectiu que li retirin la sanció.
El líder del Mundial de MotoGP, al qual el català Marc Márquez (Ducati), tercer en la prova a l’esprint, li va restar set punts en la carrera curta d’ahir, va rebre una penalització insòlita, una "suspensió", segons indicava el comunicat del Panell de Comissaris, per "comportament antiesportiu" durant la carrera a l’esprint.
Empenta i plantofades
El pilot italià va tenir una caiguda, a dues voltes del final de la prova curta, quan anava cinquè, un nou error dissabte que el va enutjar molt, tenint en compte els punts que continua perdent en la seva lluita per arribar al títol mundial. L’acció que li va costar la suspensió va tenir lloc just després: en unes imatges que es van mostrar en la realització, però que es van fer virals durant la tarda, es va veure Bezzecchi empenyent un dels comissaris de pista que estaven recuperant la seva moto de la grava i, pel que sembla, fins i tot clavant-li alguna plantofada.
Després de conèixer la sanció, que podria permetre a Márquez reduir encara més la distància que el separa del liderat, que ara és de 65 punts, Aprilia i Bezzecchi tenien una hora per apel·lar, abonant 1.300 euros. Ningú, al tancar aquesta informació, havia comunicat res a la ja desèrtica sala de premsa del traçat txec. L’incident en recorda un de similar que va tenir Bezzecchi al GP de València del 2022.
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