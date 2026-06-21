Els Països Baixos es reivindiquen amb una golejada a Suècia
La selecció de Koeman s’allibera de les crítiques per l’empat davant el Japó i segella un triomf inapel·lable que la classifica per a la fase d’eliminatòries.
A. G.
Els Països Baixos s’han tret de sobre la mala bava de la frustrant estrena amb una golejada sobre Suècia (5-1). Ronald Koeman, criticat per decisions excessivament defensives contra el Japó, es va rescabalar amb un triomf amb força gols que garanteix el pas del seu equip a la ronda d’eliminatòries. També va servir per batre un rècord del Brasil: 14 partits seguits sense perdre en un Mundial.
El canvi de davanter aplicat per Koeman va alterar la fortuna dels Països Baixos. Brian Brobbey, un 9 fornit que juga al Sunderland, va marcar un doblet que va encarrilar la victòria. Dos gols idèntics, posant la punta del peu a passades laterals a l’àrea petita, un de Gakpo i un altre de Dumfries. El mateix Gakpo en va anotar dos més. El cinquè va ser de Summerville, el sacrificat a l’onze inicial.
Suècia va defraudar les expectatives després d’apallissar Tunísia. Va cedir la pilota a la selecció taronja, com si se sentís inferior. I ho va ser davant l’atac neerlandès, que va xutar amb eficàcia de pistoler: 10 rematades, 7 a porta i 5 gols.
Duet decebedor
El partit va fer baixada als Països Baixos des del principi. Es va desequilibrar una mica després de la primera pausa d’hidratació. Va tallar la bona dinàmica de l’equip de Koeman. En la represa, Suècia es va ficar en el partit. I va activar una mica la davantera de luxe, Alexander Isak i Viktor Gyokeres. Poca cosa. El duet va decebre. I a sobre el porter Verbruggen va estar molt fi tota la tarda.
La selecció entrenada per Koeman va poder jugar gairebé tota la segona part veient-les venir. Potser massa. Anthony Elanga, del Newcastle, es va aprofitar de certa passivitat general per retallar diferències. Va moure peces l’extècnic del Barça. No fos cas que es descarrilés el tren, com davant el Japó. No va passar. Victòria per reivindicar-se. L’assossec s’instal·la al camp base taronja.
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