Paula Blasi destrossa la Volta amb una exhibició enorme al Pirineu
La corredora catalana va guanyar en solitari a la Molina. Avui entrarà a Barcelona líder de la prova i trepitjarà el mateix asfalt per on passarà el Tour.
Sergi López-Egea
Una geni campa lliure per Catalunya, com ho va fer al maig a Astúries a la Vuelta i espera repetir-ho a l’agost al Tour. Es diu Paula Blasi i ahir va deixar sentenciada la Volta a la Molina. Fa setmanes que és imbatuda i guanya a tot arreu. No té límit. Si fos un home, el seu company d’equip Tadej Pogacar començaria a tremolar.
A Blasi no l’aturen ni els pispes, els qui divendres es van emportar la seva bicicleta a l’aparcament de l’hotel on s’allotjava el seu equip, l’UEA, a Santa Susanna. "Sisplau, aviam si la troba algú", va suplicar després de travessar la meta de la Molina en solitari amb una sabatilla de cada color; l’esquerra se li va trencar tot just a la sortida.
Quatre atacs
Ni la van aturar els lladres ni les rivals, tot i que li van caldre fins a quatre atacs per anar-se’n en solitari, a cinc quilòmetres de la Creueta, buscar el ràpid descens i pujar com una campiona a la Molina. Va alçar els braços al mateix lloc on anys abans ho havien fet Purito Rodríguez, Alejandro Valverde, Remco Evenepoel i Juan Ayuso. "Només campions", feia broma la catalana, de 23 anys, referint-se amb ironia a ella mateixa, abans de pujar al podi per vestir ja el jersei de líder. Avui entrarà a Barcelona com a cap de la Volta i trepitjarà el mateix asfalt pel qual passarà el Tour 13 dies després.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer