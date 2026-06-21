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Paula Blasi destrossa la Volta amb una exhibició enorme al Pirineu

La corredora catalana va guanyar en solitari a la Molina. Avui entrarà a Barcelona líder de la prova i trepitjarà el mateix asfalt per on passarà el Tour.

Paula Blasi celebra la victòria d’ahir a la Molina. | SIU WU / EFE

Paula Blasi celebra la victòria d’ahir a la Molina. | SIU WU / EFE

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Sergi López-Egea

La Molina

Una geni campa lliure per Catalunya, com ho va fer al maig a Astúries a la Vuelta i espera repetir-ho a l’agost al Tour. Es diu Paula Blasi i ahir va deixar sentenciada la Volta a la Molina. Fa setmanes que és imbatuda i guanya a tot arreu. No té límit. Si fos un home, el seu company d’equip Tadej Pogacar començaria a tremolar.

A Blasi no l’aturen ni els pispes, els qui divendres es van emportar la seva bicicleta a l’aparcament de l’hotel on s’allotjava el seu equip, l’UEA, a Santa Susanna. "Sisplau, aviam si la troba algú", va suplicar després de travessar la meta de la Molina en solitari amb una sabatilla de cada color; l’esquerra se li va trencar tot just a la sortida.

Quatre atacs

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Ni la van aturar els lladres ni les rivals, tot i que li van caldre fins a quatre atacs per anar-se’n en solitari, a cinc quilòmetres de la Creueta, buscar el ràpid descens i pujar com una campiona a la Molina. Va alçar els braços al mateix lloc on anys abans ho havien fet Purito Rodríguez, Alejandro Valverde, Remco Evenepoel i Juan Ayuso. "Només campions", feia broma la catalana, de 23 anys, referint-se amb ironia a ella mateixa, abans de pujar al podi per vestir ja el jersei de líder. Avui entrarà a Barcelona com a cap de la Volta i trepitjarà el mateix asfalt pel qual passarà el Tour 13 dies després.

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