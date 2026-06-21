Punt final a la breu etapa de Cameron Hildreth al Bàsquet Girona
L'aler britànic, fitxat a finals de març, ha jugat 10 partits aquesta última temporada amb una mitjana de 7,7 punts
Pas a pas, el Bàsquet Girona continua construint la plantilla per a la temporada vinent i si fa pocs dies anunciava l’arribada d’Isaac Vázquez, procedent de l’Ourense, avui ha fet pública una nova baixa. Es tracta de la de l’aler britànic Cameron Hildreth, qui d’aquesta manera posa el punt final a la seva breu etapa a Fontajau. Fitxat el passat 31 de març per reforçar les posicions exteriors degut a l’absència de llarga durada per lesió de Maxi Fjellerup, Hildreth ha acabat participant en 10 partits, amb una mitjana de 7,7 punts, 1,7 rebots i una assistència en 14 minuts.
Internacional amb la selecció anglesa en categories inferiors (U16 i U18), abans d’aterrar a Girona formava part dels Noblesville Boom, l’equip filial dels Indiana Pacers que milita a la G League. La seva versatilitat havia estat un dels punts forts que havien convençut Fernando San Emeterio i Moncho Fernández per portar-lo cap a Fontajau, on ha reforçar l’equip en l’últim terç del curs amb un paper més aviat secundari. No entra en la planificació per aquesta propera temporada, pel que el club li ha obert la porta de sortida.
De moviments se n’esperen uns quants més perquè la plantilla continua a mig fer. Amb Moncho Fernández confirmat per comandar la nau des de la banqueta, l’equip ja sap que no comptarà amb Guillem Ferrando, Pepe Vildoza, Mindauskas Susinskas, Juan Fernández (l’argentí se’n va a competir a l’NCAA, a South Carolina) ni tampoc amb Otis Livingston, que marxa a Romania (Cluj Napoca). Està confirmada la continuïtat de jugadors com Sergi Martínez, Pep Busquets, Nikola Maric, Martinas Geben i Maxi Fjellerup. A tots ells se’ls sumen els dos fitxatges realitzats fins ara: Aljaz Kunc (prové del TP Torun) i el d’Isaac Vázquez.
Mentrestant, es continua parlant amb Derek Needham per intentar lligar-ne la renovació i també decidir el futur de James Karnik, fitxat a l’abril.
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