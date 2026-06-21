Raphinha té una altra lesió que deixa en l’aire el seu Mundial
El Brasil indica que el jugador del Barça se sotmetrà a un "tractament intensiu" per intentar salvar-ne la participació en el campionat.
Albert Guasch
La musculatura de la cama dreta s’ha convertit en un autèntic turment per a Raphinha. Ho ha patit el FC Barcelona al llarg de la temporada passada i ara toca a la selecció del Brasil, que tem perdre la seva aportació pel que queda de Mundial. Després de la revisió mèdica feta ahir als EUA, la federació brasilera va confirmar la lesió i va indicar que durà a terme un tractament "intensiu" per intentar salvar-ne la participació. No abandona la concentració.
Raphinha es va posar a la gatzoneta en el minut 40 del partit del Brasil davant Haití, saldat amb una còmoda victòria (3-0, doblet de Matheus Cunha i Vinícius). Amb la mirada seriosa que es dibuixa en els contratemps, va mussitar que no podia continuar a Vinícius, que va córrer a interessar-se per la situació. Coneix la sensació. Aquesta cama dreta, en concret els isquiotibials, l’ha deixat a l’estacada quatre vegades al llarg de la temporada. Aquesta és la cinquena. Un maldecap per a ell, el Brasil i el Barça.
El jugador del Madrid ja va avançar després del partit que Raphinha semblava tenir la mateixa lesió que es va fer en un amistós amb el Brasil, just quan el Barça encarava el tram decisiu de la Lliga i la Champions. Una lesió al bíceps femoral que va provocar un considerable disgust al vestidor barcelonista. El va deixar KO durant un mes i es va perdre sis partits, entre els quals la doble eliminatòria europea de quarts de final contra l’Atlètic.
Oferta de l’Aràbia
El comunicat mèdic oficial de la Federació del Brasil va explicar ahir que "Raphinha es va sotmetre a una prova d’imatge que va confirmar una lesió muscular a la part posterior de la cuixa dreta. El jugador seguirà un protocol de tractament intensiu, supervisat per l’equip mèdic de la selecció brasilera, amb l’objectiu de recuperar-se i tornar a l’activitat com més aviat millor". No hi ha terminis.
Ens hem d’imaginar la tristesa del futbolista. Era el seu Mundial. El capità de la selecció. El referent en atac al costat de Vinícius. Arribava en plena maduresa, a 29 anys. Per culpa de les lesions no havia jugat al nivell del curs anterior, en què es va erigir en un dels favorits a la Pilota d’Or al costat de Dembélé i Lamine Yamal. Ara s’agafa a l’esperança d’una recuperació ràpida.
El període de baixa més llarg durant aquesta última temporada ja va ser per culpa del bíceps femoral, que el va mantenir uns mesos mirant l’acció des de la grada. Es va fer la lesió al setembre. No va reaparèixer fins al novembre. Al gener va patir una sobrecàrrega que li va fer perdre tres partits més. Va recuperar la forma i va tornar a ser el futbolista capital que tant aprecia Hansi Flick. Fins que va tornar a caure en el partit amistós contra França del març. Sis partits fora, el tram més transcendent. Tot i així, va saldar la campanya amb 21 gols i 8 assistències.
Deco ha optat per si de cas per Anthony Gordon. El veloç davanter anglès, que va costar 70 milions d’euros, està cridat a competir amb Raphinha per un lloc titular. Això si no opta per acceptar la milionària oferta de l’Aràbia Saudita. Cada estiu truca a la seva porta. No s’ha deixat mai seduir, però a punt de fer 30 anys, podria ser diferent. Flick tindria un disgust, la tresoreria blaugrana, no tant. I la direcció esportiva disposaria de més capital per al substitut de Lewandowski.
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