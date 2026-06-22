65 anys i 4 gols
Els golejadors brinden un feliç aniversari a De la Fuente. La primera titularitat de Lamine Yamal va transformar Mikel Oyarzabal, que passa del rècord de no tocar una pilota en 30 minuts contra Cap Verd a marcar dos gols i fer una assistència en menys temps contra Aràbia Saudita.
La intensitat de Lamine Yamal tenia una explicació: havia de jugar mitja part i volia impressionar
Joan Domènech
Un va començar a jugar tard i l’altre va sortir tard. El primer no va tocar una pilota en 30 minuts i va establir un d’aquells rècords tan simbòlics com inútils; el segon va ser suplent i la seva aparició va resultar intranscendent. Això va passar contra Cap Verd.
Mikel Oyarzabal i Lamine Yamal van començar junts el partit i a Espanya li va canviar la cara. La transformació d’un equip que havien qualificat d’avorrit i inofensiu i que es converteix en favorit en mitja hora. El que va passar contra l’Aràbia Saudita.
Luis de la Fuente va poder celebrar amb absoluta felicitat l’edat de la seva jubilació. Els 65 anys del conciutadà és famós d’Haro l’han agafat a Atlanta rodejat de nois que podrien ser els seus fills (Oyarzabal) o els seus nets (Lamine Yamal). Els dos es van aliar per treure’s de sobre la frustració del primer dia. La seva i la dels altres.
Una estrella de suplent
Oyarzabal havia fet història en l’estrena a l’erigir-se en l’únic futbolista a estar 30 minuts en un partit sense tocar la pilota, una cosa que va dir tant de la defensa de Cap Verd com de la desorganització d’Espanya per no detectar el seu davanter centre. Lamine Yamal estrenava el mundial en el qual s’ha convertit en una de les estrelles publicitàries amb el xandall de suplent.
Titular contra l’Aràbia Saudita, en tres minuts va driblar dues vegades el seu marcador, va xutar a porteria i va centrar a Oyarzabal. Als 10 minuts obria el marcador amb un gol. A centrada d’Oyarzabal, que ja s’havia superat a sí mateix respecte el duel de dilluns. El capità de la Reial Societat, escollit MVP del partit, va afegir dos gols en els 24 minuts inicials. Mai Espanya havia marcat tres gols en 24 minuts en un mundial.
La intensitat de Lamine Yamal tenia una explicació, més enllà de la il·lusió per oferir la seva millor versió amb les càmeres enfocant-lo i els seus congèneres, Mbappé, Messi, Vinicius i més, mirant-lo. Sabia que no jugaria el partit sencer i volia deixar-lo resolt abans d’anar-se’n. Tenia 45 minuts de termini, va revelar Juanjo González, l’ajudant de De la Fuente. Li va sobrar temps contra una Aràbia Saudita que es va espantar amb les constants envestides de la joia del Barça.
Dosificació obligada
No va sortir del vestidor després del descans. Dos mesos d’inactivitat per la lesió muscular que va patir l’abril passat exigien dosificació. Tampoc Oyarzabal, que havia entrat al rànquing dels 10 millors golejadors de la selecció i és qui dona més alegries a De la Fuente amb els 11 gols i les 6 assistències que ha aportat en els últims 10 partits.
Yéremy Pino i Ferran Torres van ocupar els seus llocs a la davantera. Havien deixat el pastís preparat. Marc Cucurella va posar la quarta espelma.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català