LA TORNADA DEL CAMPIÓ
«Aprilia creia que guanyaria el títol sense enfrontar-se a Márquez»
Doncs sí, el ‘comecocos’ ja és aquí. Ja ha arribat on volia, a prop dels líders. Falta més de mig Mundial, falten per repartir-se encara 481 punts i Marc Márquez (Ducati) es troba ja a només 40 punts del líder, l’italià Marco Bezzecchi, que, ara sí, ja sap que pot perdre el comandament en qualsevol moment.
Emilio Pérez de Rozas
Això ja és una altra cosa. Aquest Mundial ja no té res a veure amb el de fa només, no més, un mes. Aquell, des de l’inici, va ser àmpliament dominat per Aprilia. No només això, semblava que Ducati estava acabada i havia de començar a pensar el 2027, quan canviïn les normes, la tècnica i es passi a córrer amb motos de 850cc, sense tanta aerodinàmica ni ajuts al pilotatge.
L ’italià Marco Bezzecchi i el madrileny Jorge Martín semblaven, bé, no, eren inabastables. No només això, l’ espanyol Raúl Fernández i el japonès Ai Ogura, pilots de l’equip ‘satèl·lit ’ de la firma de Noale (Itàlia),també volaven. Bezz va sortir de Mugello, casa seva, amb 102 punts més que Marc Márquez, el nou vegades campió del món i actual monarca.
Un mes i mig després, Ducati ha demostrat estar ¡ja!, de nou, a l’altura d’Aprilia i ‘Il Cannibale ’, ja és quart (al sortir de Mugello, era vuitè) i està a només 40 punts (gairebé un cap de setmana, on entre dissabte i diumenge es reparteixen 37 punts) del líder i dominador del Mundial.
«¿Si em sorprèn el que està fent el Marc? Márquez està fent de Márquez. No, no és una sorpresa per a mi. Al cap i a la fi, el Marc ha guanyat nou títols i tu pots guanyar un o dos títols per casualitat, però no nou».
Tot això ho ha aconseguit, sens dubte, MM93, el pilot que, durant les últimes dècades, ha marcat la diferència, el pilot que canvio les normes, les lleis, els estils, el pilotatge de MotoGP en la seva aparició el 2013. «¿Si em sorprèn el que està fent el Marc?», li van preguntar al fenomen murcià Pedro Acosta (KTM),que l’any vinent compartirà ‘ box’ amb el català a l’ equip Lenovo Ducati. «Com em sorprendrà. Márquez està fent de Márquez. No, no és una sorpresa per a mi, tot i que no m’esperava que fes la volta a això tan ràpidament. Però, al cap i a la fi, el Marc ha guanyat nou títols i tu pots guanyar un o dos títols per casualitat, però no nou».
«El problema d’Aprilia», explica una de les persones, dels experts, que surt i entra de l’equip de la firma de Noale durant els grans premis, «és que es creia que guanyaria el títol de MotoGP sense enfrontar-se al Marc [Márquez]. Aquest és el seu principal problema. Com que van guanyar tan fàcilment en l’arrencada de campionat i es van distanciar tan ràpidament i tant del millor, del campió, van pensar que no s’hi enfrontarien. I aquí, al pàdoc, tots sabem que el Marc sempre, sempre, torna. El Marc és el Marc. Aprilia es va obsessionar mirant els números i, insisteixo, creient-se que ja estava i, ara, es troba amb la sorpresa que el Marc ha arribat».
I ha arribat, o està arribant, el millor Marc. Perquè aquest és un altre dels problemes que té Aprilia, ‘Bezz’ i ‘Martinator’, tot i que aquesta font, que prefereix mantenir l’anonimat per raons òbvies, no destaqui: La firma italiana i els seus pilots han desaprofitat el feble any de Márquez, que va haver de saltar-se dos grans premis, per obrir encara més buit, potser, sí, el definitiu. Ara, amb 13 grans premis, 26 carreres i encara 481 punts en joc, Márquez comença a tenir les de guanyar. Això sí, Martín va ser el primer que, quan Márquez era lluny, el primer, va dir: «Jo espero el Marc, el Marc arribarà, sempre arriba, el Marc acabarà sent el nostre principal rival, jo això ho sé».
«Com diu Ai (Ogura, pilot d’Aprilia i segon, diumenge, a Brno) haurem de demanar al Marc que ens deixi guanyar algun gran premi», va comentar l ’italià Francesco‘Pecco ’Bagnaia, company i admirat del pilot de Cervera (Lleida), al si de l’equip oficial de Ducati. «La veritat és que la feina que ha fet aquest cap de setmana el Marc és, simplement, admirable».
«Continuem tenint una moto extraordinària i els nostres dos pilots lideren el Mundial. Però sí, cal reconèixer que si el Marc (Márquez), abans, feia por sense estar en el seu millor moment, a l’estat que comença a estar fa encara més por».
«Continuem tenint una moto extraordinària i continuem tenint els nostres dos pilots, Marco i Jorge, al capdavant de la general de pilots», va comentar, diumenge, Massimo Rivola, màxim responsable d’Aprilia Racing en el Mundial. «Però sí, cal reconèixer que si el Marc [Márquez], abans, feia por sense estar en el seu millor moment, a l’estat que comença a estar fa encara més por».
Per fi, ahir, al finalitzar el Gran Premi de la República Txeca i després de guanyar «un gran premi que en cap moment vaig pensar que guanyaria», Márquez ha reconegut, per primera vegada, que «ara, a 40 punts del líder i faltant encara per repartir-se 481, he de considerar-me com a candidat al títol i, sí, lluitarem, tot i que falta moltíssim, per a tothom. Començant, la setmana que ve (aquest cap de setmana), per Assen, que ja he vist que no plou i serà dur, molt dur, però caldrà lluitar-lo».
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