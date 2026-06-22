Bèlgica topa amb Beiranvand i es complica la vida
El porter de l’Iran i Courtois van ser els millors en un duel sense gols. Els europeus van jugar l’última mitja hora amb 10 per l’expulsió del central Ngoy.
Raúl Paniagua
Bèlgica no va poder amb la combativa i admirable selecció de l’Iran en un duel que deixa les dues seleccions amb dos punts i pendents de l’última jornada (0-0). El conjunt de Rudi García, inoperant ahir a Los Angeles, haurà d’imposar-se a Nova Zelanda (no hauria de ser una missió complicada) per esquivar un fiasco de dimensions antològiques en un dels grups més fluixos del torneig. Els asiàtics, tot i les traves de Trump, també lluitaran pel pas als setzens contra Egipte.
A falta de gols, van ser els dos porters els protagonistes de l’enfrontament. Courtois ja és un clàssic en aquests menesters. Ahir el va acompanyar el gran Beiranvand, el porter iranià criat en una família de pastors que va dormir al carrer durant la seva infància. El porter, que va ser rentacotxes, pizzer i escombriaire abans de posar-se els guants de manera professional, va sostenir la seva selecció.
Gol anul·lat
Amb la baixa de Doku, absent per problemes respiratoris a l’espera del naixement del seu primer fill, Bèlgica perdia el seu principal far en atac. De Bruyne, tan voluntariós com espès, no va trobar la tecla correcta i només Tielemans, amb un míssil desviat per Beiranvand, i algun detall de Trossard van animar els europeus en la primera part. Ni tan sols la titularitat de Lukaku aportava dividends a una Bèlgica que va estar a prop d’endur-se una plantofada. Courtois ho va evitar amb una parada estel·lar després d’una rematada de Kanaani (m. 14). També el VAR, que va intervenir per anul·lar el gol de Taremi en una falta assajada magistralment executada. L’ariet iranià estava en fora de joc per poc.
El porter del Madrid va tornar a engegantir-se davant l’ariet Taremi (m. 53), però Beiranvand va respondre amb una mà miraculosa davant De Cuyper a l’hora de partit, una parada que bé podria ser la millor del campionat. Bèlgica pressionava, però Ngoy va cometre un error garrafal en una nefasta cessió que li va costar la vermella al central del Lilla després de fer caure Taremi (m. 66). Lukebakio va tenir l’última, però el seu clàssic xut amb l’esquerra va marxar fora i el xoc va acabar amb un empat just.
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