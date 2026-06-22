Qui és Diego Fuoli, el porter del Sabadell que va incitar els insults a Pedro Sánchez
El cognom Fuoli dona nom a una de les marques històriques de la capital aragonesa
El porter Diego Fuoli va enfosquir la celebració de l’ascens del Sabadell al futbol professional, a la Segona A, amb la incitació d’un càntic ofensiu contra Pedro Sánchez, típic de la ultradreta. Des de la seva intervenció al balcó de l’ajuntament de la ciutat vallesana, governat pel PSC, les crítiques li han plogut de tot arreu. El mateix club va emetre un comunicat desmarcant-se per complet de les seves paraules i el jugador va acabar per emetre un text de disculpa (tot i que no cap al president del Govern).
Diego Licinio Lázaro Fuoli, de 28 anys i 1,88 d’altura, va néixer i va créixer a Saragossa al si d’una bona família. Fuoli és, de fet, un dels grans noms de la ciutat al ser la propietària d’una de les cases de gelats més conegudes. Es tracta d’Helados Italianos, una poderosa franquícia aragonesa que porta també per cognom Fuoli i que té mitja dotzena de locals en diversos punts de la ciutat. Té a més dos més en funcionament a Santander i Ezcaray (La Rioja). De tot això presumeix el futbolista a les xarxes socials.
Amb orígens al Val di Zoldo, a l’est d’Itàlia, la història dels Helados Italianos va néixer el 1934. Els avantpassats de Fuoli van obrir un local al centre de Saragossa i es van convertir des d’aleshores en punt de trobada dels seus habitants a l’estiu. Els seus gelats tenen un reconegut prestigi a nivell local.
Fuoli va iniciar la seva carrera futbolística a Vila-real. El 2020 va fitxar pel Sabadell, on va estar només una temporada, ja que es va mudar a l’Unió Esportiva Almeria. Fins al 2025, que va tornar a la Nova Creu Alta per intentar l’ascens a Segona finalment culminat en l’eliminatòria contra el Zamora.
Els aficionats que el van seguir l’insultant càntic dissabte van reclamar també que es quedés. Fuoli està sent temptat fortament pel Saragossa, tot just descendit a Primera RFEF. Ibai Gómez, el nou tècnic saragosista, l’estima sota pals com a part de la reestructuració de la plantilla, tot i que té contracte amb el Sabadell. El seu rendiment al camp ha sigut notable aquesta temporada. Fora d’ell, no tant.
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