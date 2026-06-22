La Diputació de Girona envinila tres autocars per promocionar el pas del Tour 2026 per la demarcació
Disset anys després, la prova ciclista tornarà a passar per les comarques gironines, el dilluns 6 de juliol, durant la tercera etapa
Els autocars llueixen un disseny en groc i en què destaca els noms dels deu municipis gironins per on transcorrerà la prova
L’esplanada de l’Estadi Miquel Coromina i Morató, just davant de l’estany de Banyoles, ha acollit aquest matí la presentació dels tres autocars que la Diputació de Girona ha envinilat amb motiu del Grand Départ del Tour de França 2026, que tindrà lloc del 4 al 6 de juliol, a partir de finals de la setmana que ve.
Els vehicles, operats per l’empresa TEISA, llueixen una imatge corporativa en groc, inspirada en el mallot del líder de la cursa, i incorporen els noms dels deu municipis gironins per on transcorrerà la tercera etapa de la 113a edició de la prova ciclista més important del món, prevista per al dilluns 6 de juliol. Es tracta de les Llosses, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Campelles, Planoles, Toses, Alp, Fontanals de Cerdanya i Puigcerdà.
L’acte ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el regidor d’esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost; el president de TEISA, Lluís Coromina, i el director de TEISA, Àlex Gilabert.
L’objectiu d’aquesta acció promocional és reforçar la visibilitat d’un esdeveniment que tornarà a situar les comarques gironines en l’epicentre de l’esport mundial.
L’últim cop que el Tour de França va passar per la demarcació va ser l’any 2009, en una etapa que va sortir de Girona i va resseguir la ruta del carrilet, passant per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, fins a arribar a Barcelona.
«És, sens dubte, una oportunitat excepcional per projectar internacionalment el territori i per reforçar la imatge de les comarques gironines com una destinació de referència per al ciclisme i per al cicloturisme de qualitat», ha destacat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
Els tres autocars estan circulant per diferents punts del territori, i es converteixen en una eina itinerant de promoció d’un esdeveniment històric per a la demarcació de Girona. Dos dels autocars recorren habitualment el Ripollès, per on circularà el Tour de França d’enguany, i el tercer té la base a la Garrotxa i presta servei fins a Girona, passant pel Pla de l’Estany o la Selva.
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