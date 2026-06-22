Els abonaments del Bàsquet Girona: entre 190 i 485 euros pel masculí, i entre 130 i 190 pel femení
El club, tot i que encara no té la confirmació oficial, espera jugar la FIBA Europe Cup
Stefi Batlle no descarta que aquesta temporada s'inclogui el nom d'un patrocinador a la denominació de l'equip masculí
El Bàsquet Girona ha posat en marxa la campanya d’abonaments per a la temporada 2026/27 amb el lema “No és veure-ho, és viure-ho”, una declaració d’intencions que resumeix la voluntat del club de continuar fent créixer l’ambient a Fontajau. “Tenim ganes que la gent vingui al pavelló, ho gaudeixi i repeteixi”, explica la CEO del club, Stefi Batlle, en la presentació d’una campanya que arriba en un moment important per a l’entitat: amb el masculí pendent de confirmar la seva presència europea i amb el femení consolidant el seu nou encaix dins del projecte després del primer any de fusió amb l’Uni.
Els preus de l’abonament masculí oscil·len entre els 190 euros de la modalitat familiar i els 485 euros de la zona inferior central. El carnet inclou els 17 partits de la fase regular de la Lliga Endesa i, en cas que es confirmi la participació europea, també els partits de la primera fase de la FIBA Europe Cup que es disputin a Fontajau. El club matisa, però, que no hi entren possibles eliminatòries de play-off de l’ACB ni altres compromisos que es puguin jugar al pavelló. Si l’equip avança rondes a Europa o disputa altres partits oficials, l’entitat informarà més endavant del procediment.
La presència del Bàsquet Girona a Europa encara no és oficial, però el club treballa amb l’escenari de competir a la FIBA Europe Cup. “Sempre hem dit que estarem on esportivament ens mereixem estar. En aquest cas tocaria una competició FIBA. No està confirmat, ens ho han de confirmar en breu, però en teoria és on ens hem guanyat estar”, apunta Batlle. L’opció de l’Eurocup, en canvi, ha quedat descartada. “No ens tocava estar allà ara. La FIBA Europe Cup ens encaixa esportivament”, afegeix la CEO del club, que recorda també el valor simbòlic que tindria tornar a una competició FIBA quan el 2027 es compliran vint anys del títol de la FIBA Cup guanyat per l’antic Akasvayu Girona.
En el cas del femení, els abonaments van dels 130 euros de la modalitat familiar als 190 euros de la zona central. El carnet inclou els 15 partits de la fase regular de la Lliga Femenina Endesa, els possibles partits de play-off i tots els compromisos de competició europea que es juguin a Fontajau. El club vol donar continuïtat al creixement de l’equip femení després d’una temporada històrica, amb la participació a la Final Six europea, i confia que la massa social continuï responent.
Lleuger increment
La campanya arrenca amb les gestions per als abonats actuals: canvis de localitat, modificacions i possibles baixes. També és el moment perquè els abonats del masculí o del femení que ho vulguin puguin passar a tenir abonament conjunt. Actualment hi ha unes 550 persones amb aquest carnet combinat. A partir del 6 de juliol començaran els cobraments i des del 9 de juliol s’obriran les noves altes. En el cas del masculí, encara hi ha llista d’espera i el club calcula que podrà oferir uns 500 abonaments. Per al femení, en canvi, l’alta es podrà fer directament a través del web.
Batlle admet que hi ha hagut un “lleuger increment” de preus tant en el masculí com en el femení, però defensa que s’ha fet de manera progressiva i dins la necessitat de sostenibilitat de l’entitat. “Per seguir creixent, el club ha d’intentar ser sostenible. Per això prenem decisions”, remarca. En aquest sentit, el Bàsquet Girona continua treballant també en el pressupost de la pròxima temporada i en l’àrea de patrocinis. El club està obert a l’entrada d’un patrocinador principal o de naming per al masculí, que podria continuar sent FIATC o incorporar una nova marca.
Balanç de la fusió
La CEO també fa una valoració positiva del primer any de fusió amb l’Uni Girona. “Estem molt contents. Ha servit perquè tots aprenguéssim molt de com funcionen les dues lligues. La valoració és positiva”, explica Batlle, que destaca que el club encara té camí per recórrer. “Continuem en l’aprenentatge. Hem de seguir treballant per anar creixent”, diu. Ara, el repte és continuar eixamplant el projecte en un curs que pot tenir doble presència europea, amb el masculí a la FIBA Europe Cup i el femení a Europa.
Pel que fa a Fontajau, Batlle assegura que el club encara disposa de marge per créixer en nombre d’abonats després de l’obertura de la nova grada. També explica que l’Ajuntament treballa en qüestions com la il·luminació, però que el Bàsquet Girona no pateix per aquest aspecte. “Tema llums no patirem”, afirma. L’únic canvi intern destacat serà el de les oficines del club, mentre continua avançant la concessió del pavelló, que segons Batlle es troba en una “fase molt final”, tot i que encara no en pot donar més detalls. La pretemporada, finalment, inclourà amistosos a Platja d’Aro, però no a Fontajau. El pavelló es reserva per a una temporada que tornarà a ser exigent i que el club vol viure amb més gent a la grada. No només veure bàsquet, com diu el lema, sinó viure’l.
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