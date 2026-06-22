Esport
El futbol barceloní genera més de 1.500 milions d’euros de riquesa i sosté 28.000 llocs de treball
Un estudi de la Cambra de Comerç analitza l’impacte econòmic de l’esport rei a l’àrea metropolitana de Barcelona
Max Pérez
El futbol té un impacte social i econòmic irrefutable i l’àrea metropolitana de Barcelona no n’és una excepció. En concret, el futbol barceloní genera més de 1.500 milions d’euros en termes de valor afegit brut (VAB), segons un estudi de la Cambra de Comerç de la ciutat.
Aquest impacte es deu majoritàriament al FC Barcelona, que genera 1.297 milions d’euros anuals de riquesa. Per la seva banda, el RCD Espanyol genera uns 200 milions. Deixant de banda els dos clubs de Primera Divisió de l’AMB, l’informe també inclou les xifres de cinc clubs de proximitat que aporten més de 20 milions d’euros al territori: CE Sabadell, CE Europa, UE Sant Andreu, FC Terrassa i CE l’Hospitalet.
Aquesta riquesa generada no només prové de l’àrea esportiva en la qual s’inclouen les entrades per als partits o les samarretes venudes, sinó que té un impacte positiu en sectors com l’hostaleria, la restauració, el comerç, el transport o la construcció.
A més, l’informe demostra que el futbol dinamitza l’economia local de l’àrea de Barcelona, ja que el 73% de la despesa vinculada a l’esport rei es produeix dins d’aquest territori. En el cas dels clubs de barri, el percentatge augmenta fins a més del 90%.
Segons l’estudi, l’ecosistema futbolístic barceloní sosté 27.833 llocs de treball equivalents a jornada completa que en la seva gran majoria provenen del club blaugrana.
El futbol projecta la ciutat al món
No només es percep un impacte econòmic, sinó també social. L’esport i, en especial el futbol, causa un impacte de marca i una projecció de la ciutat al món. Són molts els turistes que venen a la ciutat per veure el Barça, també són molts els que coneixen Catalunya gràcies al club.
Els equips de barri també tenen un efecte mobilitzador molt alt. Clubs com el Sant Andreu i l’Europa promouen l’arrelament local i el sentiment de comunitat.
La final de la Champions i una hipotètica final del Mundial
El regidor d’Esports de la ciutat, David Escudé, insisteix en l’esport com a eina de projecció de la ciutat. Ha anunciat que es continua treballant amb el Barça per tancar l’objectiu d’acollir la final de la Champions del 2029 a l’Spotify Camp Nou. A més, també ha expressat el desig que l’estadi blaugrana sigui també la seu de la final del Mundial del 2030. Un objectiu més complicat, ja que l’estadi Hassan II de Casablanca i el Bernabéu de Madrid sembla que encapçalen la llista.
El regidor també ha parlat sobre el Tour de França, que tindrà el seu inici a Barcelona el 4 de juliol. El consistori preveu que el Grand Départ mobilitzi un milió de persones als carrers de la capital catalana.
L’impacte d’un ascens a Segona Divisió
Amb l’ascens del CE Sabadell, el seu paradigma econòmic canvia per complet. Això es deu principalment als ingressos dels drets televisius. Mentre que a la Primera RFEF s’ingressen uns 200.000 euros, a la Lliga Hypermotion es reben, com a mínim, més de cinc milions. Aquest increment pot aportar molta més estabilitat i capacitat de planificació als clubs.
En el cas que els cinc clubs de proximitat analitzats ascendissin a Segona, es generarien més de 40 milions d’euros addicionals i es crearien més de 700 nous llocs de treball.
La importància del retorn social i esportiu
Per la seva banda, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, considera que «l’esport català té una oportunitat i s’ha d’aprofitar». Segons el conseller, s’ha d’aprofitar la capacitat econòmica que ofereix l’esport per tenir un retorn social i esportiu en la societat. D’aquesta manera, hi ha més possibilitats que els clubs tirin endavant i ascendeixin fins a la categoria més alta dins de les seves possibilitats.
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