LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, el canadà i mèxic
L’Argentina es prepara per seguir de festa contra Àustria
La selecció albiceleste, amb l’astre en estat de gràcia, confia a sumar una altra victòria en el xoc de Dallas per segellar la classificació per a setzens.
Abel Gilbert
La selecció argentina espera avui Àustria (19.00 hores) amb un sol horitzó a la vista: prolongar la festa de gols del debut contra Algèria sota el lideratge d’un Leo Messi en estat de gràcia. La història mai es repeteix, però el campió del Món el 2022 vol desafiar aquesta lògica de ferro i garantir a Dallas passar a la segona instància del torneig.
L’entrenador Lionel Scaloni va definir a Kansas els detalls de la segona presentació de l’equip. És gairebé segur que Montiel deixi el seu lloc al lateral dret Nahuel Molina, el jugador de l’Atlètic de Madrid. S’espera, a més, que Julián Álvarez, ja completament recuperat de les molèsties, recuperi el seu lloc en la davantera.
Scaloni compta amb dos golejadors de pes: Lautaro Martínez, de l’Inter, i Álvarez. Prefereix alternar-los segons el rendiment en els partits i els entrenaments. L’atacant de l’Atlètic sembla tenir un mínim avantatge respecte al seu company i en poques ocasions han estat junts al terreny de joc. Almada, que va tenir una bona actuació en l’estrena, s’asseuria a la banqueta de suplents. Scaloni manejava diferents variants: Nico González, també jugador matalasser, amb capacitat per recórrer amb velocitat la banda esquerra i col·laborar en posicions defensives, o Giuliano Simeone. En principi, el tècnic considera intocable la columna vertebral del debut: al darrere, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez i Facundo Medina. Al migcamp, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández i Alexis Mac Allister. I, naturalment, Messi acompanyat d’un altre davanter.
Un Leo gegant
Més enllà del desbordant entusiasme, flota la pregunta que els argentins no volen repetir-se negativament: ¿podrà Messi tornar a brillar com ho va fer contra Algèria? Els comentaristes veuen certeses que els conviden a creure en noves gestes. Als 38 anys se l’ha vist en molt bon estat físic. Mentre la premsa portuguesa qüestiona el rendiment inicial de Cristiano Ronaldo i li suggereix que aviat faci un pas al costat, de Messi s’espera molt més. Fins a nous rècords. Si anota contra els austríacs, haurà superat Klose com a màxim golejador dels mundials.
Les il·lusions s’acompanyen de mostres d’agraïment. A prop de la ciutat patagònica de Cutral Co s’ha aixecat una escultura de 26 metres i 70 tones. És un Leo gegant, amb una mà al cor i l’altra cap al cel, com si saludés un país que no volgués escoltar males notícies aquest dilluns. Ja té moltes amargors fora del futbol.
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