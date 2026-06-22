Lamine Yamal marca en un Mundial abans que Messi
El davanter de Rocafonda estrena el seu caseller golejador amb 18 anys i 343 dies, 14 dies abans que el de Rosario, que ho va fer amb 18 anys i 357.
Albert Guasch
Contra l’Aràbia Saudita, Lamine Yamal va marcar el seu primer gol en un Mundial als 18 anys i 343 dies. Leo Messi ho va fer amb 18 anys i 357. Va matinar 14 dies abans el gol de Lamine Yamal. En aquesta comparativa injusta que de vegades s’estableix entre tots dos, aquí hi ha una dada estadística –no és la primera– que el davanter de Rocafonda s’apunta sobre el de Rosario. Una coincidència: tots dos portaven el número 19.
"Aquest gol és molt especial. És un somni. L’altre Mundial el vaig veure estant a classe i ara, soc aquí... Li he dedicat a la meva mare, a la meva xicota, a tots els qui són a Mataró", va dir el davanter del Barça davant el micròfon de Dazn.
Lamine Yamal va jugar el que havia de jugar, 45 minuts i, en el descans, substitució. En els 45 minuts va marcar i va carregar durant una estona amb el pes atacant de la selecció. Les piles se li van gastar, però clarament va a més. Va donar temps a veure-li uns esclats de creativitat i veure’l espantar els defenses saudites. El noi imposa. I és pura ambició.
"Ha sortit el partit que volíem. Som aquí, ja hem arribat i en volem més", va asseverar el davanter del Barça, desitjós de reivindicar les possibilitats de la selecció. "Volíem treure’ns l’espina. S’han dit moltes coses, com que no érem la mateixa Espanya. I sí que ho som".
¿Es va sentir picat?, li van preguntar en la flash interview. "Si em pico jugant a la Play, doncs aquí molt més. Ara, a guanyar l’Uruguai". Lamine es va felicitar de poder descansar després de deixar el partit resolt amb Mikel Oyarzabal, l’MVP de la matinal d’Atlanta. Va mostrar maduresa al reconèixer que no havia de jugar més del que va fer. "S’ha de ser llestos i estar tranquils. A mi em costa, però per a això hi ha el míster", va afirmar.
21 partits sense perdre
Luis de la Fuente, en aquest sentit, va elogiar l’actitud de Lamine Yamal. "Tenia clar que Lamine estava per a 45 minuts. Té molta ambició i és bo deixar-lo amb més ganes. És feliç i això és molt important", va dir el seleccionador, que va valorar la capacitat d’intimidació del futbolista blaugrana.
Les estadístiques reflecteixen la seva importància. La selecció no ha perdut cap dels 21 partits en què Lamine Yamal ha sigut titular. El balanç és 15 victòries i 6 empats. Marca diferències a una edat exageradament precoç.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català