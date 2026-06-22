Munidial 2026
Leo Messi supera Klose i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials
L’argentí va desaprofitar una pena màxima en els primers compassos del partit contra Àustria, però no va trigar a consagrar-se com el màxim realitzador de la història de la Copa del Món en solitari
Jordi Carne
Leo Messi no és humà. Ho va deixar molt clar en el seu primer partit al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb un hat-trick espectacular contra Algèria, i tot i que va fallar un penal en els primers compassos del segon partit de l’Argentina, contra Àustria, abans que acabés la primera meitat va marcar un gol marca de la casa per superar Miroslav Klose i convertir-se, amb 17 gols, en el màxim realitzador de la història dels Mundials en solitari.
No hi havia un dia millor perquè el «10» tornés a escriure el seu nom als llibres d’història del futbol. Quaranta anys després del «Gol del Segle» i de «La mà de Déu» de Diego Armando Maradona a Anglaterra a l’estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, Messi es va consagrar com el màxim golejador de la història de la competició més prestigiosa. En un AT&T Stadium de Dallas ple de gom a gom, el rosarí va tornar a recordar que és el millor futbolista de tots els temps.
I això que el partit no va començar gaire bé. Abans dels deu minuts de joc de l’Argentina-Àustria, Leo va tenir una ocasió immillorable per celebrar el seu quart gol en la seva sisena participació en una Copa del Món, però el seu xut des dels onze metres no va trobar porteria. Una mica dubitatiu en la cursa, el «10» va ser incapaç de batre un Schlager que, tot i que no va haver d’intervenir, li va endevinar les intencions.
El penal clar sobre Lautaro no va ser assenyalat directament pel col·legiat del partit, Amin Mohamed, sinó que va requerir la intervenció del VAR. El contacte sobre el davanter de l’Inter de Milà era indiscutible i l’àrbitre va corregir la seva decisió. Messi, però, va encadenar el seu tercer Mundial consecutiu fallant una pena màxima. Va errar un llançament a Rússia 2018 contra Islàndia i a Qatar 2022 davant Polònia, però si alguna cosa ha demostrat al llarg de la seva excelsa carrera el millor futbolista de tots els temps, i especialment en la darrera edició del Mundial, és que aquesta errada no l’havia d’afectar.
I així va ser. David Alaba va evitar que Messi avancés l’Argentina a la mitja hora de joc, però no va poder fer res quan va rebre una passada enrere de Facundo Medina des de l’esquerra de l’atac i, després que Thiago Almada deixés passar la pilota, va executar un xut inapel·lable amb l’esquerra per marcar el seu dissetè gol als Mundials.
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