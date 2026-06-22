L'MVP polonès Andrzej Pluta serà nou jugador del Bàsquet Girona
El base polonès torna a l’ACB, on és un dels debutants més joves, després de proclamar-se campió amb el Legia de Varsòvia i quedar MVP de la lliga polonesa
El Bàsquet Girona ha avançat en les darreres hores en el fitxatge d’Andrzej Pluta. Segons va avançar el mitjà polonès Interia Sport i ha pogut confirmar Diari de Girona, el base polonès, de 26 anys i 1,85 metres, es convertirà en nou jugador de l’equip de Moncho Fernández en la que serà la seva segona aventura a l’ACB, on l’any 2016 va entrar a formar part de la història en ser un dels debutants més joves de la Lliga Endesa després d’estrenar-se amb el Betis quan només tenia 16 anys, 5 mesos i 24 dies. Ho farà, a més a més, havent-se proclamat recentment campió amb el Legia de Varsòvia i quedar MVP de la lliga polonesa amb una mitjana de 12,8 punts, 2,1 rebots, 6,4 assistències i 13 de valoració per partit. L'anunci és imminent.
Pluta, que va ser decisiu en l’últim partit contra l’Stelmet Zielona Góra amb un total de 15 punts, 3 rebots i 5 assistències per donar el títol al Legia, es va acomiadar del seu equip un cop disputada la sèrie final. «Hi ha hagut moments difícils durant la temporada, però per moments com aquest paguen la pena. Estem molt contents de guanyar un altre campionat (és el segon consecutiu). Li dec molt al Legia i a tota aquesta organització. Vaig venir aquí per fer un pas endavant i desenvolupar-me. La missió ha estat un èxit», va comentar el jugador.
Fill d’una família de bàsquet, el pare Andrzej Pluta va ser jugador professional i el seu germà Michal Pluta també s’hi dedica, el base polonès serà una incorporació d’allò més interessant realitzada per part del director esportiu Fernando San Emeterio tenint en compte que el seu perfil és un dels més buscats a l’ACB. Pluta és un ‘cupo’, un jugador de formació local -cada equip n’ha de tenir com a mínim quatre-, pel seu passat a Espanya. A part del Betis, també ha crescut a l’Estudiantes i el COB (Club Ourense Baloncesto).
«Espanya és temptadora», va confessar un Pluta coneixedor de l’oferta del Bàsquet Girona. Al pavelló de Fontajau, coincidirà amb l’ala pivot eslovè Aljaz Kunc, amb qui va jugar de rival a la lliga polonesa i ocuparà el lloc que ha deixat Pepe Vildoza. D’acord amb la informació publicada per Interia Sport, firmaria un contracte de dos anys, en format 1+1.
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