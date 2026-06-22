Mundial 2026
Muslera va sortir a totes les fotos i Uruguai i Cap Verd deixen amb safata el liderat del grup a Espanya (2-2)
Maximiliano Araújo va guiar la remuntada de l’Uruguai abans del descans amb un gol i una assistència, però la selecció ‘charrúa’ no va saber mantenir el seu avantatge en la segona meitat
Xavier Ortuño
El partit al Hard Rock Stadium va arrencar amb una selecció de l’Uruguai dominant la possessió i intentant obrir la defensa rival, tot i que sense afinar la punteria en les ocasions primerenques de Federico Valverde i Manuel Ugarte. La sorpresa va saltar en el minut 21, quan Kevin Lenini va avançar cap Verd amb una canonada de falta directa des de llarga distància, que van servir després d’una falta prèvia de Rodrigo Bentancur que li va costar la targeta groga. El problema és que la canonada va arribar al fons de la xarxa per una mala col·locació de Muslera de la barrera i que els jugadors es van obrir exageradament per deixar passar la pilota sumat al fet que el porter havia fet un pas de més allunyant-se del seu pal esquerre. Tot un despropòsit que va provocar el primer gol de Cap Verd en un Mundial.
A partir d’aquell moment, el combinat ‘charrúa’ va intensificar el seu setge, rondant l’empat amb diversos xuts perillosos que van marxar desviats per molt poc, mentre la defensa capverdiana aconseguia resistir la constant pressió. Tot i que l’Uruguai no estava gens excelsa en la creació.
La insistència uruguaiana va acabar trobant la seva recompensa en una recta final del primer temps absolutament frenètica. En el minut 44, Maximiliano Araújo va aconseguir igualar el marcador al caçar un rebuig en boca de gol i rematar de cap. Un defensor de Cap Verd va rematar un primer centre gairebé dins que va obligar ‘Vozinha’ a lluir-se i va deixar la pilota perquè Maxi, amb tota la seva grapa i força rematés a plaer provocant el primer gol en contra seu per al porter viral davant Espanya.
Dos partits de Mundial, dos gols. Quina arrencada de Mundial de Maxi Araújo, el jugador de l’Sporting Lisboa. Lluny de conformar-se, i aprofitant l’ampli temps afegit pel col·legiat Espen Eskas, Uruguai va completar la remuntada en el 45 +6’.
En aquesta ocasió va ser el mateix Araújo qui, després de rebre un centre a l’àrea, va assistir amb el cap Agustín Canobbio perquè aquest empenyés l’esfèric al fons de la xarxa, firmant així un 2-1 amb què els dos equips van marxar al descans després de gairebé deu minuts de prolongació. Un premi massa gran per a una Uruguai que va patir en molt moments i només va poder crear superioritats gràcies a robatoris arriscats. El cansament va fer efecte a Cap Verd i aquesta intensitat defensiva es va anar apagant.
En l’arrencada de la segona meitat seguia la inèrcia del final de la primera, però l’Uruguai tampoc s’estava creient gaire el que estava fent en l’arrencada. primer un canvi de Bubista en el minut 58, va entrar Helio Varela per Garry Rodrigues. I va ser entrar i besar el sant gràcies al molt poc sant Muslera. Una passada cap enrere de Mathías Olivera no va anar enlloc, però Muslera, en comptes d’esperar va sortir disparat a tallar la pilota, però no tenia cap opció i allà hi havia Helio Varela per aprofitar aquesta mala sortida i una pilota orfe per empatar el partit.
En la pausa d’hidratació de la segona meitat va sonar la cançó: «Tequila», aquesta que només diu la paraula del nom de la beguda en poques ocasions i molta música... ja que la paraula al final del partit va ser ‘Muslera’. Els partits de Cap Verd tenen sempre protagonistes a les porteries... en el primer davant Espanya, Vozinha es va convertir en el porter més viral del Mundial per la seva gran actuació i en el segon Muslera va ser el protagonista negatiu.
Poc més va passar en la segona meitat, exceptuant una carrera desbocada de Canobbio que se’n va anar fora de la porteria de Vozinha per molt poc en el minut 90+3’ i una acció després d’un robatori de Cap Verd en el 95 que va acabar en córner. Empat i primer lloc del grup H amb safata per a la selecció de De la Fuente.
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