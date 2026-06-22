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RÈCORD D’ATURaDES

El porter Eloy Room obra el miracle de Curaçao

El porter tanca amb clau davant l’Equador per sumar el primer punt dels caribenys en un Mundial (0-0).

Eloy Room, feliç després de l’empat de Curaçao contra l’Equador. | CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES AFP

Eloy Room, feliç després de l’empat de Curaçao contra l’Equador. | CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES AFP

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El Periódico

Barcelona

Contra Alemanya va fer el primer gol en un Mundial i davant l’Equador va arribar el primer punt amb un heroic empat que va adquirir gairebé la categoria de miracle. El porter Eloy Room va ser l’heroi indiscutible de Curaçao i va tancar amb clau la porteria tot i el setge dels sud-americans, que van topar un cop i un altre amb els seus guants (0-0).

El porter (Nimega, Països Baixos, de 37 anys) va passar d’encaixar set gols davant Alemanya a protagonitzar una de les actuacions individuals més extraordinàries que es recorden en una Copa del Món. En aquest sentit, Room va sumar un total de 15 aturades, la xifra més alta de la història al final dels 90 minuts en un Mundial.

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Cap porter havia fet abans tantes intervencions en un duel mundialista sense rebre un sol gol. La millor marca global la continua tenint el nord-americà Tim Howard, que va fer 16 aturades contra Bèlgica a Brasil 2014. Aquell partit es va prolongar fins a la pròrroga i va acabar amb derrota dels EUA a vuitens (2-1).

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