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L’Atlètic denunciarà el Barça davant la FIFA per negociar amb Julián Álvarez
«El Barcelona ens falta al respecte, creuen que poden menystenir-nos, que som dèbils o estúpids», censura Miguel Ángel Gil Marín
El Periódico
L’Atlètic de Madrid presentarà una denúncia davant la FIFA contra el Barcelona per negociar amb el davanter argentí Julián Álvarez «amb contracte en vigor durant el període protegit», segons va explicar a Efe Miguel Ángel Gil Marín, conseller delegat de l’entitat blanc-i-vermella.
«La nostra responsabilitat és defensar els interessos de l’Atlètic de Madrid i per això presentarem una denúncia davant la FIFA contra el Barcelona per negociar amb un jugador amb contracte en vigor durant el període protegit», va expressar el directiu.
«L’Atlètic no vol transferir els seus drets»
El club blanc-i-vermell pren aquesta determinació després de les declaracions efectuades pel davanter al final del Mundial 2026 entre l’Argentina i Àustria. En aquestes, l’atacant va assenyalar que «el millor per a tothom és una transferència» i vol «complir» el seu «somni». «Lamento molt les seves paraules. No era el dia per fer aquestes declaracions, era el dia de Messi i de la selecció argentina, no del Julián», va exposar aquest dimarts a Efe Gil Marín.
«Julián té un somni i els atlètics també tenim somnis. És cert que ha parlat amb nosaltres, però també ho és que ell coneix perfectament la nostra postura perquè hem sigut molt clars: l’Atleti no vol transferir els seus drets. És un gran jugador i estem molt orgullosos que jugui amb nosaltres», va assegurar el conseller delegat.
«El Barcelona ens falta al respecte»
Gil Martín va considerar que «el Barcelona ens falta al respecte, creuen que poden menystenir-nos, que som dèbils o estúpids. Però el que en realitat estan mostrant al món és una manera d’actuar que els defineix».
«Ens menteixen a nosaltres, al jugador, als mitjans de comunicació i menteixen també a la seva pròpia afició. Intenten fer creure a tots que poden aspirar a afrontar una operació per a la qual en realitat no estan capacitats. No és la primera vegada que el Barcelona actua així i el món del futbol és perfectament conscient. L’any passat van fer una cosa molt semblant a Nico Williams i a l’Athletic Club», va dir.
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