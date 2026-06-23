El Bàsquet Girona fa oficial el fitxatge de Pluta: "Fa un parell d'anys que el seguim"
El base polonès signa per dues temporades amb els gironins
El Bàsquet Girona acaba de fer oficial el fitxtage d'Andrzej Pluta, tal com va avançar Diari de Girona. El base polonès, de 26 anys i 1,90 metres, ha firmat un contracte de dues temporades (2026-27 i 2027-28) després de proclamar-se campió de la sèrie final de la lliga polonesa amb el Legia Varsòvia i ser escollit MVP de la competició. En l’última campanya, el nou jugador de l'equip de Moncho Fernández ha disputat 28 partits de lliga regular, amb unes mitjanes de 12,8 punts, 2,1 rebots i 6,4 assistències, per a una valoració de 13. Aquest rendiment li ha valgut la distinció de Jugador Més Valuós de la fase regular de l’ORLEN Basket Liga, un reconeixement concedit pels entrenadors dels clubs de la competició. També ha estat un dels protagonistes del play-off i ha estat escollit MVP de les finals després de signar 15 punts, 5 assistències i 3 rebots en el partit decisiu. La seva actuació més destacada, però, va arribar en el segon partit de la sèrie, quan va anotar 27 punts i va repartir 9 assistències.
A més a més, ha competit aquesta temporada a la Basketball Champions League (BCL). En els sis partits que va disputar a la competició europea va acreditar unes mitjanes de 15,2 punts, 2,8 rebots i 5,3 assistències, amb una valoració mitjana de 12,7.
"Fa un parell d’anys que seguim aquest jugador a la lliga polonesa. Creiem que es troba en una clara línia ascendent i en un moment de maduresa ideal per fer aquest gran pas cap a la Lliga ACB. És un jugador amb una bona mida per a la seva posició. De jove estava més orientat a jugar de dos, però a Polònia ha experimentat una evolució molt positiva que li ha permès consolidar-se com a base. Aquesta temporada ha actuat pràcticament a temps complet en aquesta posició amb el Legia, sent el líder de l’equip i marcant el ritme dels partits. Ha estat nomenat MVP i ha conquerit tant el títol de la lliga regular com el de les finals. Creiem que ens aportarà capacitat de generació per als companys; la seva primera intenció quan crea situacions és fer jugar els altres, però també disposa d’una gran capacitat anotadora en moments determinats i és capaç de generar-se els seus propis tirs, tant a prop de cistella com des del perímetre. Per tot això, pensem que encaixa perfectament amb el perfil que busquem: un jugador amb ambició, amb ganes de fer aquest pas i amb molta il·lusió per incorporar-se al Bàsquet Girona”, ha explicat el director esportiu Fernando San Emeterio.
Format al TKM Włocławek fins a la temporada 2013-14, Pluta va jugar posteriorment una temporada a l’Estudiantes abans d’incorporar-se al Betis Energía Plus el curs 2015-16. El 27 de novembre de 2016 es va convertir en el jugador més jove a debutar amb el conjunt andalús a la Lliga ACB, amb 16 anys, 5 mesos i 24 dies, superant el registre de Leo Cizmic. Actualment, encara figura entre els jugadors més joves que han debutat a la competició. L’octubre del 2018 va ser cedit al COB, de la LEB Or, per cobrir la baixa de llarga durada de Pol Molins, i hi va romandre fins al final de la temporada 2019-20. Per tot això, té el perfil de 'cupo'.
La temporada 2020-21 va tornar a Polònia per jugar a l’Anwil Wloclawek, abans de passar per l’Enea Astoria Bydgoszcz, el Trefl Sopot i l’Asseco Arka Gdynia. Les dues darreres temporades ha defensat els colors del Legia.
En l’àmbit internacional, Pluta ha estat internacional amb Polònia en categories U16 i U18 i va debutar amb la selecció absoluta el 10 de novembre de 2022, en els preclassificatoris de l’EuroBasket 2025. El 2023 va participar en un torneig preolímpic disputat entre Polònia i Estònia, mentre que el 2024 va prendre part en el Torneig Preolímpic celebrat a València. El 2025 va disputar tant els classificatoris com la fase final de l’EuroBasket, celebrada entre l’agost i el setembre a Xipre, Finlàndia, Polònia i Letònia. En aquest campionat, en què la selecció polonesa va acabar en sisena posició, va registrar unes mitjanes de 7,7 punts, 1 rebot i 3,7 assistències en els set partits disputats. La seva participació més recent amb la selecció polonesa ha estat en els classifi catoris per a la Copa del Món FIBA.
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