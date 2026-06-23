L’Atlético s’indigna i el Barça celebra la petició de traspàs de Julián Álvarez
El club blanc-i-vermell no descarta denunciar l’entitat blaugrana davant la FIFA per intentar el fitxatge sense el seu permís després d’unes declaracions del jugador que agiten l’operació
Albert Guasch
Julián Álvarez no ha trigat a prendre la iniciativa que esperava el FC Barcelona per forçar l’Atlético de Madrid a asseure’s a negociar el seu traspàs. Amb l’estiu encara incipient, ja ha fet pública la seva voluntat de marxar, de «complir el meu somni». I amb això ha donat peu al conflicte. És una estratègia que qualsevol agent avesat planteja en aquest tipus de situacions. Quan el club d’origen no vol vendre i el jugador vol marxar, toca tensar la corda. Els anals dels fitxatges són plens de polsos d’aquest estil. I entre l’entitat matalassera i la blaugrana ja hi ha un historial, en què la primera sol sortir-ne beneficiada, cal dir-ho.
Les paraules del davanter de 26 anys —«el millor per a tothom és un traspàs»— al final del partit entre l’Argentina i Àustria, en què va ser suplent, forcen l’Atlético a moure’s. Per molta resistència que mostri, mantenir a disgust un futbolista capital i d’alta taxació no sol ser un bon negoci. I menys quan el jugador ha expressat públicament el seu desig de ruptura. Però això no implica que el fitxatge per part del Barça es pugui donar per encarrilat. Ni de bon tros. Simplement, obre un nou escenari.
I la primera incògnita que cal aclarir és si l’Atlético està predisposat a negociar. De moment, la seva postura ha estat hermètica. Malgrat una primera oferta del Barça de 100 milions enviada a Mateu Alemany, el director esportiu dels madrilenys, i malgrat les intencions del mateix jugador argentí transmeses ja en privat als dirigents matalassers. És aquest hermetisme el que va empènyer Álvarez a estirar l’anella i fer que la granada esclatés per alterar la falta de progrés.
Álvarez va parlar d’una manera molt explícita sobre les seves ganes d’abandonar l’Atlético. Va evitar citar el nom del FC Barcelona, però tampoc calia. Totes les parts ho sobreentenen. La iniciativa ha agradat a les oficines d’Arístides Maillol de la mateixa manera que ha indignat al Wanda Metropolitano. La primera oferta barcelonista va ser resposta amb una sèrie de tuits graciosos. Com aquell amb aires d’artifici de Florentino Pérez de 150 milions.
Ara, a les oficines blanc-i-vermelles s’han quedat sense ganes de bromes i els seus dirigents fan córrer que mediten denunciar el club blaugrana davant la FIFA per intentar el fitxatge de l’atacant sense el seu permís, una reacció de recorregut curt amb pinta d’escalfada. Entenen que la detonació de Dallas, on va jugar l’Argentina, es va produir per una clara confabulació entre el seu agent i el Barça. I continuen assenyalant els 500 milions de la clàusula de rescissió com a única via per aconseguir la seva sortida. «Un es cansa, ja n’hi ha prou d’aquesta història», va dir Enrique Cerezo, president de l’Atlético, fa un parell de dies, abans d’escoltar les paraules de l’Aranya.
Fitxatge car
Álvarez va arribar a les ordres del Cholo Simeone l’estiu del 2024 per uns 90 milions d’euros procedent del Manchester City. Té contracte fins al 2030. Però la temptació del Barça li resulta ara irresistible. Molts dels joves futbolistes blaugrana han expressat en públic que estarien encantats amb el seu fitxatge com a substitut de Robert Lewandowski. L’últim, Gavi.
També va ser beneït pel president Joan Laporta, que va dir fa uns mesos que «Julián és un gran jugador i, segons els tècnics, encaixaria molt bé en el sistema del Barça». Però va advertir sobre el punt fonamental en aquesta fase: el preu. «Que no faci saltar la banca». Si finalment l’Atlético s’avé a negociar, quant estaria disposat a desemborsar el FC Barcelona? 120? 130? L’increment d’ingressos gràcies a l’ampliació del Camp Nou permet obrir la mà. Fins a quin punt, no se sap.
Però l’enuig de l’Atlético és tan gran en aquests moments que costa imaginar cap disponibilitat a negociar res amb l’entitat barcelonista. Pel que deixen entreveure, abans el deixarien assegut a la banqueta que no pas el vendrien al Barça. Una oferta prèvia de l’Arsenal va ser rebutjada pel davanter argentí, sense ganes de tornar a Anglaterra, i també un tanteig del PSG. L’estiu només ha fet que començar. Potser cal que passin els dies i es calmi l’ebullició de la indignació.
Les possibles sancions a què s’enfrontaria el Barça si prosperés la denúncia davant la FIFA
Si l’Atlético de Madrid acaba denunciant el Barça a la FIFA per l’article 3.1 del mercat de fitxatges, i l’organisme futbolístic entén que el club blaugrana provoca o afavoreix una ruptura del contracte de Julián Álvarez, s’exposa a tres possibles sancions:
-Prohibició d’inscriure jugadors durant dues finestres: és la sanció més habitual en aquest tipus de casos.
-Multa econòmica: el Barça hauria de pagar una determinada quantitat a l’Atlético de Madrid.
-Pèrdua de punts o exclusió de competicions: és la més greu de totes les opcions. El Barça podria veure compromesa la seva participació en les competicions o se li podrien restar punts. Això sí, aquesta sanció és la menys habitual i es dona en casos excepcionalment greus.
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny