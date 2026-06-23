Lamine emula Pelé i Espanya recupera el "ritme infernal"
El món del futbol, des de Thierry Henry fins a Scaloni, seleccionador de l’Argentina, es desfà en elogis a l’estrella blaugrana, que va imitar el llegendari futbolista brasiler al marcar el primer gol d’un partit d’un Mundial amb 18 anys o menys. Pelé es va entrenar a Suècia el 1958.
«Poder marcar és un somni. El Mundial passat el vaig veure anant a classe», diu el de Rocafonda
Gavi té el rècord de precocitat marcant un gol en un Mundial, a Qatar, a 18 anys i 110 dies
Fermín de la Calle
L’aigua torna al seu curs al Baylor School de Chattanooga, campament base de la selecció espanyola als Estats Units que abandonarà dimecres vinent per viatjar a Guadalajara, Mèxic, on iniciarà un trajecte desconegut que hauria d’acabar al MetLife Stadium de Nova Jersey el 19 de juliol. Després d’una golejada davant l’Aràbia que fa oblidar les crítiques del primer dia davant Cap Verd, que va coure força als jugadors, ahir es va celebrar el tradicional dinar amb els mitjans de comunicació que cobreixen la informació diària de la selecció. Una altra rutina implantada per Luis de la Fuente per normalitzar un ambient que torna a ser d’il·lusió i optimisme després de la solvent victòria davant els saudites de diumenge.
La reaparició a l’onze de Lamine Yamal i els encertats retocs tàctics del seleccionador van permetre veure una Espanya més reconeixible amb arribades per fora i un joc abassegador. El tècnic rival, el grec Georgios Donis, va ser categòric a l’acabament del partit: "El ritme d’Espanya va ser infernal. Plantegem un 5-4-1 per frenar les bandes en bloc baix. A Espanya no se li pot jugar amb 4-4-2 pels extrems i laterals que té".
Les bandes van tornar a lluir amb Lamine Yamal i Pedro Porro per la dreta i Cucurella i Baena entrant per l’esquerra amb Olmo associant-se per dins. Lamine es va mostrar exultant amb el seu debut: "Ha sortit com volíem. Contra Cap Verd no vam ser nosaltres, però som aquí, ja hem arribat. Sempre he somiat ser aquí. És molt especial i poder marcar és un somni. El Mundial passat el vaig veure anant a classe". El blaugrana va marcar en el seu primer partit com a titular en un Mundial i ho va fer a 18 anys i 343 dies, tot i que no va poder batre el rècord del seu amic Gavi, que va marcar en el Mundial a 18 anys i 110 dies. Tot i així, el de Rocafonda es convertia en el primer jugador al costat de Pelé (Suècia-58) a marcar el primer gol d’un partit del Mundial a 18 anys o menys.
Totes les mirades estaven posades en Lamine, de qui el seleccionador rival va comentar: "Tothom sap la qualitat de Lamine Yamal i com desequilibra. Un dels qui més desequilibri provoca al món. Espanya no és la mateixa amb Lamine i Nico o sense. Ho veu tothom". De la Fuente va optar per reservar-lo després del descans aprofitant que el partit estava resolt: "Lamine estava per jugar més. Ho hauria fet amb un altre resultat. Ha acabat molt content, com Nico. Òbviament, calia veure com es desenvolupava el partit, però era un pas important per al que vindrà. Ja està en perfectes condicions i també és bo deixar-lo així, amb més ganes", va afegir el seleccionador espanyol.
L’altre nom propi del partit va ser el de Mikel Oyarzabal, el qual va ser elegit millor jugador del partit. De no tocar una pilota en la primera mitja hora davant Cap Verd passava a donar una assistència i marcar dos gols davant l’Aràbia en els primers 24 minuts de partit.
Oyarzabal, "impecable"
El Thierry Henry en persona es desfeia en elogis cap al donostiarra: "Oyarzabal ha estat excel·lent. Dos gols en menys de deu minuts a la Copa del Món és impecable. Ho vaig notar en els seus moviments. Continua trobant espais on els defensors esperen que hi sigui. Arriba a les zones correctes en el moment correcte. Cada vegada que Espanya ataca, Oyarzabal sembla el jugador amb més possibilitats de marcar, mentre que Yamal és el que té més possibilitats de crear alguna cosa especial. Aquesta és la diferència entre els bons i els grans jugadors. Els grans castiguen els errors immediatament i fan que el partit sembli fàcil. Amb un 3-0 abans del descans, Espanya no solament guanya el partit: envia un missatge a la resta del món".
La resta de seleccions favorites van seguir amb atenció el partit dels campions d’Europa, entre els quals el seleccionador argentí Lionel Scaloni, que va confessar: "Vam veure el partit al gimnàs de l’entrenament. No em sorprèn que Espanya hagi guanyat així. En el primer partit ja no va merèixer empatar. Va empatar davant Cap Verd perquè el futbol té aquestes coses, i si s’ha d’empatar, que sigui d’aquesta manera, amb moltíssims xuts a l’arc. És una selecció que ha demostrat que està bé i sens dubte serà en la lluita final".
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