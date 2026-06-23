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L'Olot reforça la defensa amb Jaume (Segoviana)

El central balear, de vint-i-cinc anys, es converteix en la tercera incorporació dels garrotxins després de Muntadas (Terrassa) i Walid Meddeb (Sant Andreu)

Josep Jaume, en acció aquesta temporada amb la Gimnástica Segoviana

Josep Jaume, en acció aquesta temporada amb la Gimnástica Segoviana / UE Olot/Gimnástica Segoviana

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L'Olot continua perfilant la plantilla de la temporada vinent i avui ha tancat el tercer fitxatge. Es tracta del defensaJosep Jaume, de vint-i-cinc anys, que arriba procendent de la Gimnástica Segoviana, també de Segona RFEF. Jaume és un central esquerrà i bon joc aeri que s'ha format al planter del Barça i ha passat pel Badalona i l'Atlètic Balears. A més a més va ser internacional sub16 i sub17. El balear s'afegeix a les altes de Gil Muntadas (Terrassa) i Walid Meddeb (Sant Andreu).

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