L'Olot reforça la defensa amb Jaume (Segoviana)
El central balear, de vint-i-cinc anys, es converteix en la tercera incorporació dels garrotxins després de Muntadas (Terrassa) i Walid Meddeb (Sant Andreu)
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L'Olot continua perfilant la plantilla de la temporada vinent i avui ha tancat el tercer fitxatge. Es tracta del defensaJosep Jaume, de vint-i-cinc anys, que arriba procendent de la Gimnástica Segoviana, també de Segona RFEF. Jaume és un central esquerrà i bon joc aeri que s'ha format al planter del Barça i ha passat pel Badalona i l'Atlètic Balears. A més a més va ser internacional sub16 i sub17. El balear s'afegeix a les altes de Gil Muntadas (Terrassa) i Walid Meddeb (Sant Andreu).
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