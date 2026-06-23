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Moeve Futbol Zone 1x31: La revolució que arriba a LaLiga
Últim Moeve Futbol Zone d’aquesta primera temporada, en què repassarem l’actualitat del mercat de fitxatges dels equips de LaLiga EA Sports, així com l’ascens del Màlaga a la màxima categoria del futbol professional. També analitzarem l’última fase celebrada a Madrid de LaLiga Genuine Moeve. I, com sempre, no hi faltarà el repàs al més viral de les xarxes socials del cap de setmana. Més informació