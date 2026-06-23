Portugal ja no vol que Cristiano Ronaldo sigui el líder
La mala actuació en el debut contra el Congo recupera el debat obert al Mundial de Qatar 2022 sobre el rol que ha de tenir a l’equip la llegenda lusitana de 41 anys.
«Sabem tot el que ha fet, però ara només és un jugador més», afirma Joao Neves
Sergio R. Viñas
A Kylian Mbappé li van preguntar, abans del partit que França va jugar ahir a la nit contra l’Iraq, qui era millor entre Kane, Haaland, Messi i ell mateix. "¿D’aquests quatre? Lionel Messi. Està clar. És el millor del món al costat de Cristiano", va respondre el davanter del Madrid, introduint de manera premeditada un cinquè element que no havia entrat en l’enunciat.
La diferència entre tots dos, una de tantes, és que mentre l’argentí va iniciar la defensa de la corona de l’Argentina amb tres gols contra Algèria (3-0), el portuguès va ser part del naufragi de la seva selecció contra el Congo (1-1). La resta dels grans davanters del Mundial han aparegut ja en escena, amb doblets de Haaland, Mbappé i Kane en les seves estrenes, un gol de Vinícius a cadascun del seus dos partits i amb Lamine Yamal obrint el seu compte en el primer xoc com a titular, diumenge en els 45 minuts que va jugar contra l’Aràbia.
Falta Cristiano, amb el dubte de si, ja amb 41 anys, es pot esperar d’ell una versió que faci honor a la seva llegendària carrera, la del millor i més letal golejador que ha vist el futbol en les dues últimes dècades, potser en tota la història. Un debat que no és nou i que ressorgeix abans del segon partit de Portugal en aquest Mundial, avui contra Uzbekistan (19.00 hores, Dazn).
Fa tres anys i mig, a Qatar 2022, Cristiano només va ser capaç de marcar un penal en els tres partits de la primera fase. En el tercer, la derrota contra Corea del Sud, amb 1-1 en ell marcador (els asiàtics van guanyar en el descompte), Fernando Santos es va atrevir a substituir-lo, fet que va provocar un enuig espaterrant del mite. "Tens molta pressa de fer-me fora, ¡que et fotin!", el van caçar dir-li al seu cap quan es va asseure a la banqueta.
El seleccionador va decidir castigar l’estrella amb la suplència en el duel de vuitens. Gonçalo Ramos va ocupar la davantera al seu lloc, anotant tres dels sis gols amb els quals Portugal va despatxar Suïssa (6-1). Així que a quarts va tornar a ser suplent, sortint en el minut 51 per intentar, sense èxit, evitar l’eliminació portuguesa contra el Marroc (1-0).
La temptació es repeteix ara per a Roberto Martínez. El diari A Bola , referència al país, ha demanat tant als seus propis periodistes com als seus lectors que elegeixin l’alineació que presentarien contra Uzbekistan. En tots dos onzes, Ramos és qui ocupa el lloc de davanter centre en detriment de Cristiano Ronaldo.
"No estem obligats a passar-li la pilota", va dir Conceiçao, dies després de les paraules de Joao Neves que van provocar un terratrèmol al país: "Sabem el que Cristiano ha fet per nosaltres, però ara mateix no és diferent de nosaltres. Només és un jugador més per ajudar".
L’interior del PSG és part d’un centre del camp que només és equiparable al d’Espanya en aquest Mundial, al costat d’altres virtuosos com Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva i Pedro Neto. Futbolistes que no acaben de fer barreja amb Cristiano en aquest tram final de la seva carrera.
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