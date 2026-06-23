Mercat de fitxatges
El Reial Madrid prepara la cartera davant el que podria ser el fitxatge més car de la història del futbol femení
El club blanc pretén fitxar Felicia Schröder, una de les promeses del futbol suec, per més d’un milió i mig d’euros.
El Periódico
El club de Florentino Pérez vol remoure el mercat europeu. L’equip blanc espera tancar en els pròxims dies el fitxatge de Felicia Schröder, una de les promeses del futbol suec. Segons AS, l’acord entre el Reial Madrid i el BK Häcken està «pràcticament tancat», a l’espera de la firma.
La davantera sueca Schröder, considerada una de les promeses més grans del futbol femení del seu país, va debutar amb el primer equip de l’Häcken amb tot just 16 anys. La seva explosió definitiva va arribar el 2025, quan va anotar 30 gols en 26 partits de lliga, convertint-se en una de les jugadores més determinants d’Europa. Gràcies a les seves actuacions, el Häcken va conquerir la Damallsvenskan, la màxima categoria del futbol femení suec, i va aixecar a més la primera edició de la Copa d’Europa Femenina de la UEFA en la temporada 2025/26.
I és el reforç que vol incorporar el Reial Madrid en les pròximes hores, per l’arribaria a pagar 1,5 milions d’euros per superar les ofertes de tots equips com el Chelsea. Aquesta quantitat suposaria una xifra rècord en el futbol femení internacional.
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