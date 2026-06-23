Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guàrdia Civil Gironahavaneres Calellaequipació Girona FCrevetlla Sant Joan GironaJordi PujolÁbalosMundial futbol
instagramlinkedin

BÀSQUET | LLIGA ENDESA

El València assalta el Palau i deixa el Barça contra les cordes

L’equip de Pedro Martínez, liderat per un Montero descomunal, se situa 2-1 a la final i demà serà campió si repeteix triomf a la pista blaugrana.

Punter pugna per una pilota amb Badio i Montero, ahir al Palau. | QUIQUE GARCÍA / EFE

Punter pugna per una pilota amb Badio i Montero, ahir al Palau. | QUIQUE GARCÍA / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Raúl Paniagua

Barcelona

El Barça no va poder aprofitar el factor pista per agafar avantatge de nou a la final i va caure ahir davant el València Basket, que va assaltar el Palau sense contemplacions (80-88). L’equip de Pedro Martínez, un tècnic fantàstic que acumula 1.102 partits a l’ACB i apunta al rècord històric de 1.111 d’Aíto García Reneses, va aconseguir el segon triomf en la sèrie i demà serà campió si repeteix èxit al camp blaugrana. Si venç el Barça tot es decidiria dissabte al cinquè i definitiu duel al Roig Arena.

El València, que es va passejar al Palau el 31 de maig en l’últim partit de la fase regular, va segellar el tomb a la final de la Lliga Endesa després de perdre el primer xoc a casa (112-113). Lluny d’ensorrar-se, va reaccionar en el segon amb una pallissa (102-75) i ahir va tornar a exhibir el seu talent amb un Jean Montero descomunal: 29 punts i 37 de valoració. Toko Shengelia, sempre combatiu i admirable, va ser el millor blaugrana (25 i 30). Punter i Clyburn van tornar a defraudar i van acabar amb 1 i 0 de valoració, respectivament.

El Barça va contenir bé el dominicà en el primer parcial, en què va deixar el València amb 15 punts (17-15), gairebé una proesa tractant-se d’un rival amb un enorme potencial ofensiu. El vendaval es va desencadenar en l’inici del segon quart amb un parcial de 0-9 amb les primeres meravelles de Montero, que va causar el temps mort de Xavi Pascual (17-24, m. 13). Va continuar la sagnia amb un triple de De Larrea, però Laprovittola va respondre des de la cantonada i el Barça va agafar aire.

L’ànima de Shengelia i alguna guspira dels americans va mantenir a la superfície els blaugrana, que es van situar a un punt (33-34, m. 17). El Barça no va saber culminar la reacció i el bloc valencià va marxar al descans al davant (36-40) després d’un triple fallat per Juan Núñez just abans de la botzina.

Embús i reacció incompleta

L’embús local es va agreujar al tercer acte i el València es va exhibir abans que Pascual tornés a aturar el crono (48-62, m. 26). Un parcial d’11-0 va tallar el xou de Montero i va tornar el Barça al partit en un últim quart meravellós.

Notícies relacionades

El Palau es va animar amb 7.200 goles empenyent, Brizuela va engegar la funció piconadora amb diverses cistelles de mèrit i Shengelia va posar l’empat (73-73, m. 34) després de reduir una diferència de 18 punts. No va servir de res. Un triple decisiu de Badio i tres punts més de l’imparable Montero després de rebre una falta de Laprovittola quan llançava un triple van tornar a impulsar un València letal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents