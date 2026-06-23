BÀSQUET | LLIGA ENDESA
El València assalta el Palau i deixa el Barça contra les cordes
L’equip de Pedro Martínez, liderat per un Montero descomunal, se situa 2-1 a la final i demà serà campió si repeteix triomf a la pista blaugrana.
Raúl Paniagua
El Barça no va poder aprofitar el factor pista per agafar avantatge de nou a la final i va caure ahir davant el València Basket, que va assaltar el Palau sense contemplacions (80-88). L’equip de Pedro Martínez, un tècnic fantàstic que acumula 1.102 partits a l’ACB i apunta al rècord històric de 1.111 d’Aíto García Reneses, va aconseguir el segon triomf en la sèrie i demà serà campió si repeteix èxit al camp blaugrana. Si venç el Barça tot es decidiria dissabte al cinquè i definitiu duel al Roig Arena.
El València, que es va passejar al Palau el 31 de maig en l’últim partit de la fase regular, va segellar el tomb a la final de la Lliga Endesa després de perdre el primer xoc a casa (112-113). Lluny d’ensorrar-se, va reaccionar en el segon amb una pallissa (102-75) i ahir va tornar a exhibir el seu talent amb un Jean Montero descomunal: 29 punts i 37 de valoració. Toko Shengelia, sempre combatiu i admirable, va ser el millor blaugrana (25 i 30). Punter i Clyburn van tornar a defraudar i van acabar amb 1 i 0 de valoració, respectivament.
El Barça va contenir bé el dominicà en el primer parcial, en què va deixar el València amb 15 punts (17-15), gairebé una proesa tractant-se d’un rival amb un enorme potencial ofensiu. El vendaval es va desencadenar en l’inici del segon quart amb un parcial de 0-9 amb les primeres meravelles de Montero, que va causar el temps mort de Xavi Pascual (17-24, m. 13). Va continuar la sagnia amb un triple de De Larrea, però Laprovittola va respondre des de la cantonada i el Barça va agafar aire.
L’ànima de Shengelia i alguna guspira dels americans va mantenir a la superfície els blaugrana, que es van situar a un punt (33-34, m. 17). El Barça no va saber culminar la reacció i el bloc valencià va marxar al descans al davant (36-40) després d’un triple fallat per Juan Núñez just abans de la botzina.
Embús i reacció incompleta
L’embús local es va agreujar al tercer acte i el València es va exhibir abans que Pascual tornés a aturar el crono (48-62, m. 26). Un parcial d’11-0 va tallar el xou de Montero i va tornar el Barça al partit en un últim quart meravellós.
El Palau es va animar amb 7.200 goles empenyent, Brizuela va engegar la funció piconadora amb diverses cistelles de mèrit i Shengelia va posar l’empat (73-73, m. 34) després de reduir una diferència de 18 punts. No va servir de res. Un triple decisiu de Badio i tres punts més de l’imparable Montero després de rebre una falta de Laprovittola quan llançava un triple van tornar a impulsar un València letal.
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