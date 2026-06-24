Cristiano exhibeix els seus galons i Portugal goleja l’Uzbekistan
El davanter de Madeira, amb 41 anys, va marcar dos gols i es va convertir en el portuguès amb més gols en els Mundials per sobre del mític Eusebio, amb 10.
Ronaldo presumeix ja d’un rècord que Messi no té a l’haver marcat en sis Mundials
Fermín de la Calle
Veure Portugal genera en l’espectador una mena de síndrome de l’impostor. Un s’asseu a disfrutar del partit simulant que no sap que tot està planejat perquè la pilota arribi a Cristiano Ronaldo. Els seus companys ho saben (i es disculpen si no passa), els rivals ho saben i, el més important, el seleccionador ho sap. Fins i tot l’espectador, li agradi o no, ho sospita. I més després d’una setmana en què es va qüestionar el seu lideratge.
Als quatre minuts una centrada mesurada de Nuno Mendes va confirmar que els anys passen per a tothom i els 41 han ensopit l’explosivitat de Cristiano, que no va arribar a la pilota per centímetres. La jugada voletejava encara en la ment de Ronaldo quan dos minuts després va atacar amb voracitat una passada de Cancelo que va clavar a la xarxa, amb què va avançar els lusitans i es va treure un pes de sobre al fer història. Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vinícius, Lamine... Només faltava Cristiano per marcar en el Mundial i ho va fer per convertir-se en el primer jugador a anotar en sis Mundials, mentre igualava els 9 gols d’Eusebio.
En el 16 el capità lusità es va sacrificar en el llançament d’una falta al límit de l’àrea actuant d’esquer. El de Madeira va completar tota la seva litúrgia habitual prèvia al xut, acaparant l’atenció rival. Però en l’últim segon va aparèixer Nuno Mendes per treure un obús ras al pal que cobria Nematov. Després de deixar la seva primera osca en el Mundial, Cristiano aparcava el seu egoisme golejador.
Ingenuïtat uzbeka
A la mitja hora Ganiv va fer saltar Diogo Costa amb una puntada de peu que va incrustar a l’escaire, però el VAR va delatar una falta prèvia en la recuperació. Una llàstima perquè el gol era catedralici. El gol va animar els asiàtics, però això l’únic que va provocar va ser que Portugal trobés més espais. I en una contra en el minut 39 va passar el que tothom sabia. L’espectador, els uzbeks, els companys i el mateix Cristiano. João va servir a Bruno per dins i aquest va assistir Ronaldo, que la va creuar a la xarxa. Desè gol en un Mundial per avançar Eusebio com a màxim golejador lusità. Tots feliços, menys els ingenus uzbeks de Cannavaro.
La segona part va estar marcada per la inexperiència dels asiàtics, que van concedir moltes oportunitats malgastades pels lusitans, inclòs Cristiano. Fins que en un córner al primer pal, una rematada de taló de João Félix va acabar amb un parell de rebots i el gol en pròpia porteria del porter uzbek, Nematov. Els de Cannavaro no només eren transparents en defensa, fins i tot es marcaven els gols. Davant aquest panorama Roberto Martínez va moure la banqueta donant minuts a Trincão, Conceição, Rafael Leão... I, per descomptat, Cristiano Ronaldo. El partit servia per aclarir els dubtes que envoltaven el davanter de Madeira i per greixar una selecció que, després d’empatar amb el Congo, es jugarà el liderat de grup amb Colòmbia en l’última jornada. I tot entreveient a quarts l’aparició de l’Argentina de Messi. Rafael Leão va posar el colofó al duel contra l’Uzbekistan amb un esplèndid cinquè gol que va enviar a l’escaire de primeres.
La trobada no permet treure conclusions a una Portugal que tindrà contra Colòmbia una prova més exigent per saber què es pot esperar d’ells en el Mundial. De l’Uzbekistan ressalta la seva ingenuïtat, especialment defensiva, que esquitxa aquesta estrena en un Mundial amb un grup de jugadors que militen al seu país, als Emirats i a l’Iran. L’escenari més plàcid possible per a aquest partit-homenatge a Cristiano.
Portugal 5 - 0 Uzbekistan
PORTUGAL: Diogo Costa (5); Cancelo (7), Rúben Dias (6), Veiga (5), Nuno Mendes (7); Vitinha (6), João Neves (6); João Félix (6), Bruno Fernandes (7), Neto (5); Cristiano (8). Tècnic: Roberto Martínez (6). Canvis: Semedo (5) per Cancelo (m. 46); Conceição (5) per Neto (m. 46), Trincão (5) per João Félix (m. 63); Bernardo Silva (5) per João Neves (m. 73), Leão (7) per Vitinga (m. 82).
UZBEKISTAN: Nematov (4); Khusanov (4), Abdullaev (3), Nasrullaev (4), Ashurmatov (4); Karimov (4), Ganiev (6), Shukurov (5), Kamrobekov (4); Fayzullayev (5), Shomurodov (6). Tècnic: Cannavaro (5). Canvis: Mozgovoy (4) per Nasrullaev (m. 46); Alijonov (5) per Kamrobekov (m. 46), Sergeev (5) per Fayzullayev (m. 72); Esanov (s.q.) per Shukurov (m. 91), Jijanov (s.q.) per Karimov (m. 91).
GOLS: 1-0 (m. 6), Cristiano; 2-0 (m. 17), Nuno Mendes; 3-0 (m. 39), Cristiano; 4-0 (m. 60) Nematov, p.p. 5-0 (m. 87), Leao. ÀRBITRE: Jalal Jayed, del Marroc (6). TARGETES: Kamrobekov i Veiga
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