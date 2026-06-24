motociclisme
Ducati confirma que Marc Márquez renova fins al 2028
La marca italiana i el nou vegades campió del món continuaran junts les dues pròximes campanyes. Pedro Acosta podria ser el company del català.
Emilio Pérez de Rozas
El pilot català Marc Márquez (Ducati), de 33 anys, nou vegades campió del món de motociclisme, sempre és el que marca la pauta, és el professional a qui la graella de MotoGP no li treu l’ull de sobre per saber què fa, què trama, on correrà la temporada vinent.
Va passar quan va preparar de manera magistral un pla per intimidar Ducati i forçar-la a descartar el madrileny Jorge Martín com a pilot oficial i company de Francesco Pecco Bagnaia a l’escuderia campiona i, ahir, va tornar a passar a l’obrir-se la veda per conèixer qui seran els pilots que aniran a quin equip les dues pròximes temporades.
Quan es va saber que Marc Márquez (ell mateix va reconèixer fa ja mesos que estava a un 98% de renovar amb Ducati) es quedaria a l’equip campió, en el team de la factoria de Borgo Panigale (Itàlia), com va comunicar ahir, els altres pilots, tots ells campions, van començar a buscar la vida.
Marc Márquez no ha tingut cap mena de dubte durant els últims mesos. El seu últim contracte, o el que molts pensen que serà el seu últim contracte (el 2028 tindrà 35 anys i qui sap si 12 títols), no ha estat mai en dubte. És possible, malgrat que MM93 mai ho ha reconegut (veurem si dijous, a Assen, ho admet), que totes les fàbriques i, fins i tot, els equips privats, les escuderies satèl·lits, s’hagin interessat per conèixer, l’últim any, els plans de futur d’Il Cannibale.
Però Márquez, al qual li va costar molt arribar a l’equip vermell, sap que el millor lloc on pot estar és a Ducati, protegit i ajudat per Gigi Dall’Igna i Davide Tardozzi, responsables de l’equip italià, que no paren d’elogiar, no tant els triomfs i les conquestes de Márquez, com la seva determinació i intel·ligència. És possible que l’anunci que acaba de fer l’equip Lenovo Ducati obri una sèrie d’anuncis, com va avançar EL PERIÓDICO diumenge, com la contractació del murcià Pedro Acosta (KTM) com a company de MM93 durant els dos pròxims anys i, per tant, la sortida de Bagnaia cap a Aprilia.
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