Mundial 2026
Guadalajara, el cor del temut càrtel Jalisco on jugarà la selecció espanyola
La seu mundialista, que rebrà Espanya en el seu duel contra l’Uruguai dissabte a la matinada, va ser fa pocs mesos l’epicentre d’un esclat de violència, però l’esdeveniment ha cobert temporalment les ferides amb una pau artificial
Caridad Bermeo
Mèxic és un país que descansa còmodament sobre contradiccions. Un clar exemple és l’alegria abocada als carrers d’una de les seves seus mundialistes, Guadalajara. La tercera urbs del país va ser, fa tan sols quatre mesos, l’epicentre de la violència desencadenada per la mort de Nemesio Oseguera, àlies ‘El Mencho’, líder del temut Cartel Jalsico Nueva Generación (CJNG). No obstant, la ciutat ha protagonitzat alguns dels moments més entranyables entre aficionats, amb virals vídeos de l’estreta relació entre coreans i mexicans després de la inauguració. Les imatges de turistes sent complimentats contrasten amb el profund dolor que les famílies de desapareguts han viscut a la ciutat on la selecció espanyola jugarà el seu últim partit en fase de grups divendres a dissabte a dissabte (2.00 h.) davant l’Uruguai.
Els jugadors espanyols aterren aquest dimecres a la capital de Jalisco per concentrar-se abans de la trobada. El rei Felip VI ha confirmat que assistirà al partit després de reunir-se, aquest dijous, amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Ciutat de Mèxic. Experts i locals coincideixen que la seguretat dels esportistes i aficionats que visitin la seu està garantida. No obstant, l’alegria – i la injecció econòmica – del Mundial només poden tapar superficialment els greus problemes de violència que viu l’àrea metropolitana de més de 5,2 milions d’habitants.
Mentre Ciutat de Mèxic i Monterrey lidiaven amb preocupacions relacionades amb protestes o falta de preparació per organitzar el torneig, la principal font de sotsobre per a Guadalajara sempre va ser la seguretat. La ciutat és capital de l’estat de Jalisco, centre d’operacions del CJNG. L’organització criminal és una de les més rellevants del país i es troba en plena guerra contra l’Estat. El Govern de Claudia Sheinbaum ha emprès una campanya que ha resultat en la detenció de diversos líders del grup criminal, després de la mort del seu capitost en mans de l’Exèrcit.
15.000 agents addicionals
Les autoritats estatals i federals van desplegar al voltant de 15.000 agents addicionals per garantir la seguretat de l’esdeveniment a Guadalajara i Zapopan, municipi on es troba l’estadi de les Chivas i que acull els partits del Mundial. Per a Víctor Sánchez, expert de la Universitat Autònoma de Coahuila i exassessor nacional de Seguretat, el context de l’esdeveniment garanteix la calma a la zona, però només temporalment. «Jalisco és una entitat on es viu violència, això no canviarà, i, per tant, sempre hi ha un risc latent», explica.
Sánchez creu que hi ha dues raons principals per les quals el CJNG, o qualsevol organització criminal en la seva posició, prefereix mantenir un perfil baix durant aquest tipus d’esdeveniments. «La primera és que està més interessat a treure avantatge econòmic dels visitants que a foragitar-los amb la violència», assenyala, i explica que existeix una directriu tàcita dins del cartell per evitar alienar els turistes. L’esdeveniment també pot representar una oportunitat per al blanqueig de diners, fàcilment camuflat en les derrames econòmiques formals del Mundial.
«La segona raó», afegeix Sánchez, «és que, com tots els ulls del món estan en el torneig, qualsevol situació de risc per als aficionats es convertiria en notícia global». Això abonaria a la pressió sobre el grup criminal, ja exacerbada pel canvi en l’estratègia de combat al narcotràfic impulsada per la presidenta Sheinbaum i el seu secretari de Seguretat, Omar García Harfuch. La presidenta es va allunyar de la política de seguretat del seu mentor, Andrés Manuel López Obrador, per posar en marxa una estratègia similar a la que va portar a terme durant la seva etapa com a cap de Govern de la capital. El gir ha servit també per frenar, almenys temporalment, els impulsos bel·licistes de Donald Trump.
Crisi de desapareguts
L’estratègia ha aconseguit una reducció important en els homicidis, però no ha aconseguit minvar la profunda crisi de desapareguts que afecta centenars de milers de famílies a tot el país. Jalisco es va tornar la imatge d’aquesta crisi amb la localització d’un camp de treball forçat o entrenament del CJNG, on es van trobar centenars de peces i objectes associats a persones desaparegudes.
El clamor es va aguditzar poques setmanes abans del Mundial quan col·lectius de mares cercadores, les organitzacions socials de recerca de desapareguts, van denunciar haver trobat fosses clandestines als voltants de l’estadi. «Zapopan i tota la regió metropolitana de Guadalajara, sens dubte, viu la violència dia amb dia», lamenta Sánchez. A sota de la superfície, l’estat continua sent seu d’una profunda crisi: el cap de setmana de la inauguració, el Govern va desmantellar un laboratori clandestí de narcòtics al municipi on es disputen els partits.
«Aquí poden passar coses molt pesades, però la ciutat és molt gran i potser et treus d’ona, però al cap de poca estona les coses segueixen», explica Marcela Gómez, resident de la ciutat. Per a la veïna de Guadalajara, és evident que l’activitat dels grups criminals s’ha reduït, o almenys ocultat, durant l’esdeveniment. No obstant, té clar que la vida tornarà a la normalitat –incloent-hi la violència– una vegada que acabi el torneig.
Els que no volen que la situació es normalitzi són els col·lectius de recerca, que han vist en el Mundial una oportunitat de mostrar al món la crisi de desapareguts a Mèxic. El col·lectiu local Luz de Esperanza ha publicat a les xarxes socials cromos amb fotografies de persones desaparegudes, similars als utilitzats per representar futbolistes a l’àlbum Panini. Aquests col·lectius, que mantenen una batalla oberta amb el Govern per un canvi en el mètode de càlcul de desapareguts, han muntat vigílies i protestes amb l’esperança que els aficionats s’emportin, a més dels records grats, consciència de la greu situació del país.
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