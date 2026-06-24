L'Olot i el Girona B canvien de grup a Segona Federació
Els equips catalans passen a competir contra els de La Rioja, Navarra i Aragó
D'entrada, l'Olot i el Girona B han rebut bones notícies per a la temporada que ve. La RFEF ha donat a conèixer aquest matí la confecció dels grups de Segona Federació per al curs 2026-27, després d'aprovar l'estructura mitjançant votació la reconfiguració de la quarta categoria del futbol estatal, i els equips catalans passaran a competir al grup 2 juntament amb La Rioja, Navarra i Aragó.
Segons explica la RFEF, durant el procés d'elecció s'han fet arribar a les federacions d'àmbit autonòmic una sèrie de propostes que han estat estudiades amb deteniment i la tria ha estat la següent:
- Grup 1: Galicia, Astúries, Cantàbria i País Basc.
- Grup 2: La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.
- Grup 3: Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Illes Balears.
- Grup 4: Andalusia, Extremadura i Illes Canàries.
- Grup 5: Castella i Lleó, Madrid, Castella-la-Manxa i Calamocha CF.
Tant els olotins com els gironins celebren el canvi de passar a competir a la zona del nord per les facilitats en els desplaçaments, evitant agafar l'avió per viatjar a Mallorca i Eivissa, i l'oportunitat d'enfrontar-se davant diferents equips.
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