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Mbappé accepta l’envit de Messi, firma un altre doblet i suma 16 gols en Mundials

El davanter del Madrid va comandar el triomf de França davant l’Iraq, que ja està als setzens (3-0).

Mbappé celebra un dels seus gols contra l’Iraq. | FRANCK FIFE / AFP

Mbappé celebra un dels seus gols contra l’Iraq. | FRANCK FIFE / AFP

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Fermín de la Calle

Kylian Mbappé sembla disposat a acceptar el desafiament de Lionel Messi en aquest Mundial. El francès va celebrar que complia 100 partits amb la samarreta de la selecció anotant un doblet contra l’Iraq que el porta a sumar 60 gols amb les bleus. El madridista marcava així el seu tercer i quart gol en aquesta Copa del Món i elevava el llistó fins a 16 en els Mundials, superant el brasiler Ronaldo i igualant Klose. Només li queda Messi amb dos per sobre, precisament els dos que marcava l’argentí minuts abans contra Àustria.

El francès va obrir la llauna iraquiana amb una fuetada amb l’esquerra des de fora de l’àrea en el minut 13. Un gol que desembussava un partit en què Deschamps va introduir tres canvis respecte a l’onze que va saltar contra el Senegal: Digne, Koné i Barcola. La primera meitat es va tancar amb el solitari gol del capità gal i els iraquians aguantant el ruixat futbolístic i climatològic.

Aturada per la tempesta

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Al descans es va activar el protocol per la caiguda d’algun llamp que confirmava la càrrega elèctrica de la tempesta, i es va retardar l’inici de la represa dues hores. El segon gol francès va arribar després d’un error calamitós d’un central iraquià en una cessió al porter. Dembelé ho va aprofitar i va servir una assistència a plaer a Mbappé per empènyer-la a gol. El Mosquito va firmar el tercer abans de ser substituït per Doué.

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