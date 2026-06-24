Oyarzabal no pensa a moure’s de la Reial Societat
El golejador espanyol viu aliè a les ofertes que pugui rebre, com la del FC Barcelona, i està "tranquil" davant el seu futur més immediat.
Jordi Gil
Alliberat i animat després de la seva excel·lent actuació contra l’Aràbia Saudita, Mikel Oyarzabal va comparèixer ahir en roda de premsa a Chattanooga després d’un nou entrenament de la selecció espanyola. El davanter és un dels futbolistes que és al radar del FC Barcelona, però no va voler entrar en valoracions sobre el seu futur i va deixar clar que és feliç a la Reial Societat, on té contracte fins al 2028, i podria renovar el seu compromís.
El màxim golejador de la selecció no està preocupat pel seu futur. "Estic centrat a guanyar, estic en la que considero que és casa meva i m’ha donat l’oportunitat de ser aquí. Ara vull arribar en les millors condicions davant l’Uruguai i tant de bo arribem a la final del Mundial", va reflexionar el punta.
El jugador també va aclarir que té "molèsties" (al genoll), "com tothom aquí", va apuntar en relació amb l’acumulació de partits que arrosseguen pràcticament tots els futbolistes després d’una temporada plena de partits. "Estic tranquil, bé, en un primer moment no saps si pots estar bé o no, però per sort estic en condicions".
Els jugadors ja estan fent càlculs dels possibles encreuaments de setzens de final: "Poden passar mil coses, ja no només depèn de nosaltres, també de la resta dels equips i toca esperar". Respecte als elogis públics, va seguir per la mateixa línia de modèstia: "Em preocupa el col·lectiu, és el que tinc al cap". Davant la insistència dels mitjans va recalcar: "Em val el que diu el meu entrenador, l’‘staff’, sabem com funciona el món del futbol, que es parli és normal, però no hi dono voltes".
"Lamine provoca el caos"
Sobre l’opció de jugar amb Olmo i Pedri per darrere, el jugador de la Reial Societat va assenyalar: que "influeix, igual si juga un o un altre a l’extrem, t’has d’adaptar a aquesta posició, no descobriré aquests dos jugadors".
En el mateix sentit es va expressar sobre Lamine Yamal, al qual va elogiar: "Estem parlant d’un dels millors del món, dels més diferencials i desequilibrant amb pilota. Amb el caos que provoca pots beneficiar-te del seu joc", va admetre.
Oyarzabal va explicar per què manté el cap tan serè: "Per sort he viscut moltes experiències, sé com funciona tot, tinc un aprenentatge, una família que m’ajuda molt, en els moments que surts del camí, t’ajuden". Quant a l’Uruguai, pròxim rival, va dir: "Té agressivitat, competeix, com tots els equips de Sud-amèrica, tot i que hem d’estar centrats en el que fem".
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