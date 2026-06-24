la cita futbolística dels eua, EL canadà i mèxic
Raphinha diu que farà "el que pugui" per tornar amb el Brasil després de la lesió
El davanter del Barça mira de transmetre fortalesa per la seva absència en la selecció brasilera, que avui es juga la primera plaça del grup davant Escòcia.
Albert Guasch
Raphinha ha promès esforçar-se al màxim per tornar a posar-se la samarreta del Brasil com més aviat millor. El davanter, castigat per les lesions al llarg d’aquesta temporada, l’última després del segon partit del Mundial, va emetre ahir un comunicat a través de les xarxes socials per contenir el soroll creat al seu voltant. No es dona terminis, com no ho va donar el comunicat mèdic. És un comunicat molt propi d’ell, de caràcter introspectiu i emocional, en què es parla de la infància, de somnis i d’amor a la pilota i a la pàtria, encapçalat per una imatge dels seus inicis a la canarinha.
El text, en què mira de transmetre fortalesa, diu així: "Vaig triar aquesta foto primer perquè em recorda on va començar tot. El nen que somiava vestir la samarreta de la selecció brasilera continua aquí. Amb els mateixos somnis, la mateixa gratitud i les mateixes ganes de representar el nostre país. Estimo el futbol, estimo el que faig i estimo vestir la samarreta de la selecció brasilera. Els qui em coneixen saben com m’exigeixo i com treballo cada dia per millorar. I això no canviarà mai. Faré tot el que estigui al meu abast per recuperar-me i tornar com més aviat millor. Vull estar al costat dels meus companys, lluitar pels nostres objectius i continuar donant-ho tot de mi per honrar aquesta samarreta i portar alegria als aficionats brasilers. Continuo ferm".
Les proves mèdiques que li van fer van determinar que Raphinha pateix "una lesió muscular a la part posterior de la cuixa dreta" que l’obligarà a "seguir un protocol de tractament intensiu amb l’objectiu d’accelerar la recuperació i la tornada a l’activitat en el mínim temps possible".
La desconfiança sobre que es pugui recuperar a temps per jugar algun partit en el Mundial es va expandir de seguida als voltants de la canarinha. També a Barcelona, on ha patit quatre lesions musculars aquesta temporada passada, sobretot als isquiotibials. De moment el davanter es perdrà el pròxim partit del Brasil, aquesta matinada, davant Escòcia, en què es juga la primera plaça del grup. Competeix amb el Marroc, que s’enfronta a la feble Haití. També s’explica que no estarà en els setzens de final. Totes dues seleccions ja tenen quatre punts i una diferència de gols de només dos a favor dels brasilers.
Per cobrir la baixa de Raphinha, Carlo Ancelotti disposa de diverses opcions. Luiz Henrique, de l’Inter de Milà, Rayan, del Bournemouth, i Endrick, del Reial Madrid, són les principals. Martinelli, de l’Arsenal, seria una altra opció si no hagués declarat que s’estima més operar per la banda esquerra i l’atacant del Barça s’espavila per la dreta en el combinat nacional.
El partit, que es disputa a Nova Jersey a partir de les 00.00 hores, té l’al·licient del possible debut de Neymar, que ha sumat tres entrenaments consecutius amb el planter brasiler sense notar molèsties físiques.
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