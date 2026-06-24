Tornada inesperada
Ronaldinho anuncia que torna al futbol professional amb el Ravenna italià
«Colors nous, el mateix somriure. El futbol sempre ha sigut alegria per a mi i estic emocionat de portar aquest esperit al Ravenna. ¡Que comenci la màgia!», va dir l’astre brasiler»
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El Periódico
L’astre brasiler Ronaldo d’Assis Moreira,Ronaldinho Gaúcho, va anunciar aquest dimarts a Miami la seva tornada al futbol professional als 46 anys de la mà del Ravenna FC italià, un projecte que va qualificar d’ambiciós i amb el qual va assegurar estar ansiós per tornar a trepitjar la gespa.
«Colors nous, el mateix somriure. El futbol sempre ha sigut alegria per a mi i estic emocionat de portar aquest esperit al Ravenna. ¡Que comenci la màgia!», va dir la llegenda internacional durant una presentació al sud de Florida.
L’històric guanyador de la Pilota d ’Or i campió del món amb la Canarinha es va mostrar convençut que la seva arribada al club de l’Emília-Romanya, gestionat per l ’empresari Ignazio Cipriani, no és un moviment estratègic o una maniobra publicitària, sinó el començament d’«un capítol internacional seriós, competitiu i de llarg recorregut».
L’últim gol
«La meva família i jo som molt feliços per fer l’últim gol. ¿Per què no?», va revelar el futbolista en italià durant una trobada privada amb un grup reduït de periodistes. Ronaldo d’Assis Moreira va insistir que la seva motivació principal continua sent la felicitat que li produeix la pilota, un sentiment que espera contagiar immediatament la plantilla i els aficionats del quadro italià.
L’equip va remarcar que busca posicionar la històrica entitat italiana més enllà del futbol, vinculant-la amb la cultura, la moda i la identitat contemporània del país. «Portar Ronaldinho al Ravenna FC és un moment extraordinari per a la nostra institució. Ell era el meu ídol d’ infància mentre creixia i el seu impacte va molt més enllà del futbol», va afirmar Cipriani, president de l’entitat, que resideix als Estats Units des de fa més de dues dècades.
L’ambiciós renaixement del club italià, que competeix en la Sèrie C, tercera categoria, va començar a forjar-se el 2024, quan Cipriani, juntament amb el fons d’inversió Black Duck, va adquirir la propietat del Ravenna Football Club. Amb l’objectiu de projectar la seva ciutat natal en l’escena global, la nova administració ha estructurat una direcció tècnica que inclou figures emblemàtiques com Ariedo Braida, històric artífex de l’època daurada de l’AC Milan, a més de consolidar una aliança tècnica de quatre anys amb la firma nord-americana Nike.
Durant l’esdeveniment a Miami va ser revelada la nova indumentària oficial de l’equip per a la temporada vinent, que va estar a càrrec de l’italià Giorgio Mallone. El Ravenna FC va anunciar, a més, que afavorirà l’obertura d’una nova pista comunitària de la fundació al barri d’Overtown, a Miami.
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