Yamil, l’estrella inesperada de Cuba que ja és campió d’Espanya amb el Club Rem Emporium
El remer del Club Rem Emporium, Yamil Figueroa, va sorprendre proclamant-se campió d’Espanya en la categoria skiff cadet masculí al Campionat estatal de rem olímpic disputat a Banyoles. Pocs ho podien creure, menys l’entrenador RubénRubio. Quan va arribar fa un any i mig de Cuba, ja va veure que tenia «alguna cosa diferent»
Fins fa poc ho desconeixia, però Yamil Figueroa va nèixer per això. El jove castelloní, de 15 anys, va emigrar de Cuba a l’Alt Empordà fa cosa d’un any i mig, acompanyat del pare i havent de deixar la mare al seu país d’origen, en la recerca d’oportunitats. Al cap d’uns mesos, sense saber-ho, se li va presentar la primera quan, a través d’un amic, va conèixer el Club Rem Emporium. En Yamil, com explica l’entrenador Rubén Rubio, «venia d’una situació una mica complexa per com està tot allà (en l’actualitat Cuba travessa la major crisi econòmica des de la independència) i mai havia estat vinculat a cap esport»; es va apuntar a rem olímpic i, per sorpresa de tothom perquè «no hi havia tingut cap contacte ni l’havia practicat mai», de seguida va començar a destacar.
«Vaig veure que tenia unes condicions físiques bones, s’estava adaptant bé. El rem olímpic és un esport extremadament tècnic i els processos de formació, fins que arribes a un nivell mínim, requereixen força temps. Ell, però, superava els esglaons bastant ràpid. Tot i això, vam optar per anar fent de mica en mica. El club s’ha creat amb la idea de formar i fer conèixer el rem olímpic a l’Alt Empordà, on fins ara no hi tenia presència, així que vam continuar treballant. Va quedar primer al Campionat de Catalunya de llarga distància, un resultat que ens va sorprendre a tots perquè normalment els nanos has d’agafar-los sent alevins, entre 10 i 12 anys, per aprendre tota la part psicomotriu d’aquest esport que és molt tècnic i la coordinació és súper important. No és gaire normal que un nano d’aquesta edat comenci des de zero, aprengui en pocs mesos i arribi fins al punt d’estar competint al màxim nivell. És evident que té alguna cosa diferent», explica Rubio conscient que de remers com en Yamil no en surten gaires. El seu talent és innat.
Més tard, el castelloní va participar al Campionat de Catalunya de distància olímpica d’estiu, de 1.500 metres, i va ser tercer. «No va saber gestionar la lluita de la competició. Va quedar clar. Tenia potencial per quedar primer, però encara no sabia gestionar la pressió», admet l’entrenador.
L’estrella inesperada del Club Rem Emporium va tocar el sostre diumenge passat proclamant-se campió d’Espanya en la categoria cadet masculí de rem olímpic, després d’aconseguir la medalla d’or en la final de skiff (1x) del campionat estatal que es va disputar a durant el cap de setmana a Banyoles. «Ha estat la gran sorpresa. Ha quedat campió d’Espanya, eh! Campió d’Espanya! L’skiff és la disciplina més difícil, la que té la medalla més cotitzada. Aquí no hi ha gat amagat; no és una embarcació d’equip, ets tu sol i has de donar el cent per cent. És la modalitat més tècnica, més difícil, on normalment hi trobem els remers més experimentats, no un nano que no porta ni un any remant. Això és insòlit», exclama Rubio. Sap de què parla per experiència pròpia, ja que Rubén Rubio va ser una de les figures històriques del rem olímpic català i espanyol: va ser internacional, diverses vegades campió d’Espanya, medallista en proves de la Copa del Món i finalista del Campionat del Món.
Una final de pel·lícula
Figueroa va competir «contra 37 remers a nivell nacional en skiff, una mostra que la salut del rem olímpic cada cop està millor. Hi ha molta participació als campionats de base, són 70 clubs en l’àmbit nacional, però també més nivell i encara és més difícil. Va superar totes les fases, duent a terme tot un procés perquè cada competició és un món, i ho va saber gestionar dins la dificultat». Ho rememora: «Va arribar a la final A i, si soc sincer, les meves expectatives eren que tant podia quedar primer com últim. Era molt imprevisible perquè cal tenir en compte molts factors i variables en una final de Campionat d’Espanya com aquesta. Va ser una competició brutal. Les cinc embarcacions van estar amb una diferència de dos segons durant tota la regata i fins al final. En Yamil anava entre el tercer i el quart lloc... Si hagués sigut el guió d’una pel·lícula hauria estat el de Remant com un sol home, de veritat. Anava al darrere i va remuntar fins a posar-se primer els últims 200 metres de la prova. Ho va fer en el moment més intel·ligent. Tots els altres nanos el van començar a atacar, però va aguantar per quedar primer».
El primer lloc d’en Yamil al Campionat d’Espanya és una «història d’èxit». «Ha provocat que tothom el miri, seleccionadors nacionals... Té 15 anys, cosa que vol dir que l’any que ve podia arribar a ser internacional i anar a campionats del Món si el convoquen. Després ja ets sènior i pots optar al màxim nivell... Se li poden obrir moltes portes», diu Rubio.
L’entrenador i líder del projecte esportiu del Club Rem Emporium assegura que aquesta medalla d’or és una «motivació per ell i per als altres companys. No hem d’oblidar que al club portem molt poquet, tot just farà dos anys que el vam crear, és un projecte nou i ens manca de tot en comparació amb altres clubs com el Club Natació Banyoles, que està molt arrelat, té totes les infrastructures i el material necessaris. Les embarcacions són molt costoses i per un club petit i tan jove com el nostre tot això és un handicap. Que en Yamil sigui campió d’Espanya és un plus per tots», celebra Rubio.
Manca de suport de les administracions
Alhora, aprofita per demanar el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. «Intentem treballar de la millor manera possible, però ens manca de tot. No tenim un lloc on posar les embarcacions, no tenim un gimnàs... Hem d’improvisar fent entrenaments al parc o en una petita habitació que tinc i hi he posat màquines perquè puguin entrenar... Estem reclamant constantment suport a les administracions i, de moment, no hem obtingut resposta. Cal recordar que estem apostant per un esport que a l’Alt Empordà no hi era fins ara i crec que val la pena perquè tenim les condicions per desenvolupar-lo. Sobretot, a Castelló d’Empúries amb els canals, el riu Muga, el golf de Roses... Vivim en un espai privilegiat per al rem olímpic. Nosaltres com a club tenim les ganes, però necessitem suport municipal com tenen la resta de clubs que hi ha al poble», lamenta l’entrenador.
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