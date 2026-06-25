Aday Mara lluitarà per l’anell de l’NBA als Thunder d’Oklahoma
El pivot aragonès, de 21 anys i 2,21 metres, va ser elegit en el lloc número 12 i va completar un somni que va iniciar el 2023. El base Sergio de Larrea jugarà a Dallas amb Cooper Flagg.
Fermín de la Calle
Aday Mara i Sergio de Larrea van fer història per al bàsquet espanyol al ser seleccionats en el draft de l’NBA del 2026. Mara, campió amb Michigan, s’unirà als Oklahoma City Thunder per escortar l’MVP de l’NBA, Shai Gilgeous-Alexander, i lluitar per mirar de recuperar l’anell de campions que van guanyar fa dues temporades. Mentrestant, De Larrea, del València Basket, també va complir el seu somni i malgrat ser elegit pels llegendaris Lakers i ser traspassat al Madison Square Garden per ajudar els New York Knicks a defensar la seva corona de campions, finalment jugarà en els Mavericks de Dallas.
Mara, pivot de 21 anys i 2,21 metres amb una bona mà i una gran visió per assistir, completa així un somni que el va portar a iniciar un camí fosc al marxar per iniciativa pròpia de Saragossa per buscar lloc a la lliga universitària nord-americana (NCAA). El 2 d’agost del 2023 va confirmar que marxava a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA), on el seu entrenador Mick Cronin el va relegar a un rol quasi residual.
A l’acabar la temporada va prendre la decisió d’abandonar l’equip californià per falta de minuts i es va enrolar als Wolverines de Michigan, on el seu entrenador Dusty May sí que va saber treure brillantor a les virtuts del saragossà. Després de dues temporades a Michigan, i de guanyar el títol de l’NCAA en aquest últim curs, Mara acudia al draft amb serioses aspiracions ja que no hi havia gaires homes alts dominants que s’hi presentessin.
I quan Adam Silver va pronunciar el seu nom com a elecció després del de la franquícia dels Thunder en el lloc 12è, a Aday se li va il·luminar la cara. Tots els sacrificis han valgut la pena i ara jugarà amb estrelles com Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Harnstein o Jalen Williams. Mara es converteix en el quart espanyol elegit més alt en el draft després de Pau Gasol, seleccionat en tercera posició pels Atlanta Hawks el 2001, un Ricky Rubio que va aparèixer el 2009 en cinquena posició amb els Minnesota Timberwolves, i un esglaó per darrere de l’11è lloc en què els Orlando Magic van elegir Fran Vázquez.
De Larrea, ¿seguir a Europa?
El cas de Sergio de Larrea és diferent. El base val·lisoletà ja és una de les figures de l’ACB als 20 anys. Larry ja va ser un pilar en la selecció que va jugar el passat Eurobàsquet a les ordres de Sergio Scariolo i era un nom que sonava amb força als passadissos de l’NBA per l’alçada (1,98) per a un playmaker, i sobretot per la intel·ligència en la direcció.
De Larrea va aparèixer al lloc 25è del draft, últim lloc de la primera ronda, elegit per Los Angeles Lakers, que el van enviar a Nova York per defensar al Madison la corona dels Knicks, vigents campions. No obstant, un moviment d’última hora dels novaiorquesos va fer que De Larrea acabés a Dallas, on jugarà al costat del rookie de l’any i un dels jugadors cridats a ser una de les grans estrelles de la pròxima dècada, Cooper Flagg. Encara s’ha de veure si la franquícia fa un draft-and-stash amb el val·lisoletà. Aquest fet equivaldria a deixar-lo a Europa perquè es continuï desenvolupant i reclamar que s’incorpori més endavant.
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines